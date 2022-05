Quando puliamo casa spesso ci dimentichiamo di pulire le sedie. Sicuramente non andranno pulite con la stessa frequenza con cui puliamo il bagno o il pavimento di casa, ma non possiamo assolutamente lasciarle sporche. Perché, anche se lo sporco non si vede, purtroppo c’è. Soprattutto per quelle che sono realizzate in plexiglas.

Le sedie in policarbonato si sporcano subito. Infatti, se le abbiamo in casa, attorno al nostro tavolo, possiamo vedere che su queste rimangono le impronte delle nostre mani. Le sedie in policarbonato sono molto eleganti e regalano alla casa un aspetto di leggerezza. Questo perché sono trasparenti, ma come ogni oggetto trasparente, se sporco, si vede subito.

È un po’ come con lo specchio in bagno o in camera. Non appena è sporco, subito si nota, sopra possono finirci degli schizzi d’acqua che poi lasceranno il segno. Allora lo puliamo con i giusti detersivi, perché un altro problema di quando puliamo lo specchio sono gli aloni.

Problema che in realtà avremo anche con le sedie trasparenti. Ma come possiamo pulire le nostre sedie senza lasciare aloni?

Non alcol rosa o altri detersivi, per pulire e far brillare le sedie in plexiglas ecco cosa dobbiamo usare

Vediamo adesso come possiamo pulire le nostre sedie in casa. La prima cosa da capire effettivamente è se il materiale è policarbonato oppure no. Quelle trasparenti solitamente lo sono.

Per pulirle, per prima cosa dobbiamo rimuovere tutta la polvere che c’è sopra. Oltre alla polvere, rimuoviamo anche dei granelli che magari potrebbero andare a rigare la sedia. Ora che è pulita possiamo lavarla. Per farlo dobbiamo riempire un secchio con acqua tiepida e aggiungervi del sapone neutro delicato. Con una spugna morbida iniziamo poi a lavare la sedia, strofinando con più forza nelle zone dove lo sporco è tanto presente.

Importantissimo munirsi anche di un panno in microfibra per asciugare la sedia. Evitiamo di lasciarla asciugare all’aria perché potrebbero rimanere degli aloni. E con una seduta trasparente l’ultima cosa che vogliamo avere sono gli aloni sulla sedia.

Infatti, le sedute trasparenti, per quanto possano essere belle ed eleganti, hanno proprio questo difetto. Appena sono sporche o con degli aloni si noterà subito. Oltre al sapone neutro però possiamo usare anche dei detergenti specifici per questo materiale. Prodotti che dovremo acquistare online oppure in qualche negozio specializzato.

E allora non alcol rosa o altri detersivi, per pulire le sedie in plexiglas usiamo i giusti detersivi.

