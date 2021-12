Gli elettrodomestici che abbiamo in casa ci aiutano moltissimo nella vita di ogni giorno. Tuttavia, per fare in modo che funzionino bene e consumino meno dobbiamo mantenerli sempre puliti.

Tutti i giorni le faccende domestiche ci portano via moltissimo tempo. Per questo motivo, spesso cerchiamo dei metodi per svolgere i lavori di casa nel modo più semplice e veloce possibile.

Oggi vogliamo parlare di un elettrodomestico che quasi ognuno di noi ha in casa: il microonde. Abbiamo già parlato delle potenzialità di questo oggetto e infatti scopriamo come il forno a microonde ci aiuterà a risolvere questi problemi quotidiani.

Per pulirlo, possiamo usare un prodotto che molti di noi hanno in casa ma che finisce sempre nella pattumiera. Dobbiamo sapere che non aceto e bicarbonato ma per pulire e sgrassare il microonde in un minuto basta 1 solo ingrediente che tutti buttiamo via.

Usare ingredienti naturali ci permette di risparmiare sull’acquisto di prodotti che contengono, a volte, agenti chimici. In questo modo ne potrebbero giovare non solo le nostre tasche, ma anche la nostra salute e quella dell’ambiente.

Proprio come il forno, il microonde è un elettrodomestico che facilmente si sporca di grasso e unto. Con questo articolo vogliamo spiegare un trucchetto davvero geniale per avere un microonde finalmente splendente in un attimo.

Forse non tutti lo sanno ma per pulire in modo semplice, economico e veloce il microonde possiamo usare la cenere. Probabilmente non tutti lo sanno, ma la cenere del camino è un ingrediente naturale davvero prezioso, che quasi sempre viene buttato via.

Abbiamo infatti svelato che il migliore concime naturale per le piante si prepara con un ingrediente inaspettato.

Ma non è tutto. La cenere può aiutarci anche nelle pulizie di casa. Infatti, possiamo realizzare un pratico sgrassatore naturale con questo ingrediente.

Come realizzarlo ed usarlo

Tutto ciò che dobbiamo fare è prendere circa 100 grammi di cenere dal camino ed aggiungerla ad un litro d’acqua. Lasciamo riposare il miscuglio per circa 24 ore, dopodiché filtriamo il composto usando un vecchio collant o un semplice colino. Quello che abbiamo ottenuto è uno sgrassatore naturale molto efficace.

Per utilizzarlo, sarà sufficiente trasferirlo in una bottiglia dotata di spruzzino e vaporizzarlo sulle superfici del nostro elettrodomestico.

A questo punto, usiamo una spugna morbida o un panno in microfibra per rimuovere con una sola passata tutto lo sporco.

Se invece abbiamo a che fare con sporco ostinato, lasciamo agire la soluzione per almeno 2 minuti e vedremo come lo sporco verrà via velocemente.