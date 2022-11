Per molti casalinghi la candeggina è indispensabile. È molto utile per pulire diverse superfici e anche per disinfettarle. Quest’ultima proprietà è molto importante. Alcuni rimedi casalinghi alternativi e utilizzati in passato dalle nostre nonne smacchiano ma non disinfettano. L’esempio più famoso di ciò è il bicarbonato di sodio, che ha comunque tante altre proprietà utilissime.

Spesso la candeggina viene utilizzata anche per togliere macchie particolarmente ostinate dai vestiti. In queste occasioni non è raro che la candeggina li scolorisca. A questo punto si potrebbe essere tentati di disfarsene. Invece, niente paura se la candeggina ha rovinato il proprio vestito preferito. Esiste infatti un modo per farli tornare come nuovi.

Come fare se la macchia di candeggina è ancora fresca

Stiamo per illustrare il procedimento più veloce per recuperare un capo di abbigliamento danneggiato dalla candeggina. Affinché funzioni è però importante intervenire tempestivamente.

Bisogna semplicemente versare un po’ di smacchiatore attivo sulla parte che si è scolorita. Attendere all’incirca 5 minuti.

Trascorso questo lasso di tempo, metterlo in una pentola assieme ad acqua e detersivo. Farlo bollire per 15 minuti. Infine lavarlo in lavatrice a 90° con del percarbonato di sodio mescolato con un po’ di detersivo.

Niente paura se la candeggina ha rovinato un vestito, con 1 trucco sarà come nuovo

Il metodo che abbiamo appena spiegato ha però diverse pecche. Difficilmente, infatti, ci si ritrova in casa del percarbonato di sodio e per ovvie ragioni non si farà in tempo a comprarlo prima che la macchia di candeggina si asciughi.

Per fortuna, esiste un’altra soluzione a cui è possibile ricorrere. Consiste nell’utilizzare del colorante per tessuti della tinta originaria del capo di abbigliamento assieme a del sale da cucina.

Per ridurre al minimo la possibilità di errore, si consiglia di acquistare gli appositi kit disponibili sul mercato, che contengono tutto l’occorrente opportunamente dosato. Basterà mettere il capo scolorito in lavatrice ed effettuare il lavaggio seguendo le istruzioni riportate. Ecco, quindi, che sarà come nuovo senza che ci sia bisogno di buttarlo.

2 rimedi della nonna per togliere le macchie dai tessuti

Prevenire è sempre meglio che curare. In alcune occasioni è possibile smacchiare i vestiti anche senza utilizzare la candeggina. Per farlo si può ricorrere ai cosiddetti rimedi della nonna, che a volte possono rivelarsi meno aggressivi.

Il bicarbonato di sodio può essere usato per rimuovere le macchie anche da capi scuri. Non si rischierà infatti di danneggiarli. Bisogna mescolarne qualche cucchiaio con un po’ d’acqua, in modo da ottenere una pappina. Quest’ultima deve essere spalmata sulla macchia e lasciata agire, per poi essere rimossa. In questo modo sarà possibile rimuovere anche le macchie più ostinate. La stessa soluzione viene utilizzata anche per pulire le scarpe bianche e i loro lacci e persino l’argenteria.

Le macchie di unto, invece, si rimuovono usando il carbonato di sodio, da non confondere con il già citato bicarbonato. Basterà mischiarlo con la stessa quantità di acqua e spalmarlo sull’unto. Quindi, attendere 1 ora di tempo e poi toglierla con l’aiuto di una spazzolina.