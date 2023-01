Niente Canone TV per chi invia questa dichiarazione entro il 31 gennaio all’Agenzia delle Entrate

Il nostro legislatore prevede diverse ipotesi di esonero dall’obbligo di versamento del Canone TV. Tuttavia è necessario inviare una precisa dichiarazione come indicato dall’Agenzia delle Entrate, ma occhio alla scadenza per avere l’esonero per l’intero anno.

Al ritorno dalle vacanze natalizie, tra i tanti impegni e faccende potrebbe sfuggire qualche scadenza o agevolazione, perdendo l’occasione di risparmiare un po’ di soldi. Pertanto è importante segnare sul calendario o sull’agenda, cartacei o digitali che siano, le varie scadenze fiscali. Il 31 gennaio infatti potrebbe essere per tanti contribuenti una scadenza importante per quanto riguarda l’abbonamento al canone TV. Questo è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo e si paga una sola volta all’anno. Inoltre, è dovuto una sola volta a famiglia, purché si abbia la residenza nella stessa abitazione.

I titolari di utenza elettrica per uso domestico effettuano il pagamento del canone mediante addebito nella fattura dell’utenza di energia elettrica. Ciò in quanto dal 2016 è stata introdotta la presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo qualora esista un’utenza per la fornitura d’energia dove si è residenti. Il nostro legislatore tuttavia ha previsto in determinati casi l’esonero dal pagamento del canone. Ad esempio per coloro che hanno compiuto 75 anni e con un reddito non superiore complessivamente ad 8.000 euro.

Niente Canone TV per chi invia questo modello all’Agenzia delle Entrate

Ma oltre ai settantacinquenni, sono esonerati dal canone anche i contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale che non detengono alcun apparecchio TV. L’Agenzia delle Entrate nel suo scadenzario fiscale ricorda infatti ai suoi contribuenti la scadenza del 31 gennaio per non pagare il Canone TV. In particolare i soggetti titolari di utenze per la fornitura d’energia elettrica devono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo. Con tale dichiarazione, il contribuente comunica che in nessuna delle proprie abitazioni in cui è titolare d’utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV. Ovvero che nessun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a colui per cui è stata presentata la denuncia di cessazione dell’abbonamento radio televisivo per suggellamento. La dichiarazione presentata dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo esonera dall’obbligo del pagamento per l’intero anno successivo.

Come inviare la dichiarazione

La dichiarazione sostitutiva si può presentare telematicamente tramite l’applicazione web sul sito dell’Agenzia delle Entrate o tramite intermediari abilitati, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel. In alternativa il modello, unito alla copia di un valido documento di riconoscimento, potrà inviarsi mediante racc.ta a.r. senza busta al seguente indirizzo:

“Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamento TV – Casella Postale 22, 10121 Torino”. Pertanto niente Canone TV per chi invia entro il 31 gennaio la suddetta dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate.

Nel caso di dichiarazione inviata dal 1° febbraio al 30 giugno, l’esonero spetterà soltanto per il secondo semestre dello stesso anno.