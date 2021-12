Tantissime offerte di lavoro nel settore della moda disponibili in diverse città di Italia. Da Nola a Genova, da Rozzano a Milazzo e tante altre interessate dalle opportunità di Piazza Italia. Si ricercano diplomati con e senza esperienza pregressa e professionisti in più aree. Vediamo di seguito tutte le sedi disponibili, le posizioni aperte e come candidarsi per il ruolo.

Il quadro sull’azienda

Piazza Italia è una azienda italiana, nata a Nola nel 1993, specializzata nella vendita di abbigliamento. Dalla piccola cittadina in provincia di Napoli si è espansa, creando punti vendita sia in Italia che all’estero. Oltre 350 sono i negozi presenti nel nostro Paese che danno lavoro a più di 2500 dipendenti. Il punto di forza del brand è di sicuro il concorrenziale rapporto qualità-prezzo dei suoi prodotti. In generale, si occupa della produzione di capi d’abbigliamento per uomo, donna e bambino, ma anche accessori e calzature.

Nient’altro che il diploma per accedere a queste fruttuose offerte di lavoro in tutta Italia

Le posizioni aperte in Piazza Italia richiedono diversi requisiti a seconda del profilo necessario. La prima interessata e con più opportunità è la sede di Nola. Qui si cercano HR Business Partner, HR Specialist per l’Amministrazione del Personale, Legal Advisor, Controller e Accounting e Tax Specialist.

Su Genova e Solbiate Olona si ricercano Addetti Vendita. I requisiti per la candidatura sono piuttosto accessibili. Diploma e almeno un anno di esperienza in settori affini sono necessari per questo ruolo. Seguono una forte passione per il settore della moda, la predisposizione a lavorare in gruppo e su turni. Addetti Vendita anche a Rozzano, per il cui ruolo sono richiesti il diploma di maturità ed ottime doti organizzative. Segue la disponibilità a lavorare su turni oltre che nei weekend.

Nel ruolo di magazzinieri sono ricercati giovani fra i 20 e i 29 anni con diploma di maturità e almeno 2 anni di esperienza. Come per le posizioni di sopra, è fondamentale la predisposizione a lavorare in team e buone capacità di interazione con il pubblico.

Come inviare candidatura

Per inviare candidatura, Piazza Italia mette a disposizione una piattaforma web apposita, contenente tutte le info necessarie sui ruoli disponibili. Fra queste la descrizione del lavoro, il tipo di contratto, il numero di posti e le istruzioni per fare domanda.

