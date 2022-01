Il mondo della pasticceria ci mette a disposizione variegati ingredienti per realizzare dolci e torte leggere e al tempo stesso gustose. In pochi passi possiamo sostituire nelle nostre preparazioni ingredienti base con altri, che ci consentono comunque di realizzare dolci strepitosi. Il burro e le uova, per esempio, sono due ingredienti base per la preparazione di soffici torte. Le uova, nello specifico, svolgono un doppio ruolo. Oltre a dare ulteriore sapore agli ingredienti, ci permettono di amalgamarli al meglio creando un impasto compatto. Tuttavia, giocando con gli ingredienti in cucina, possiamo sostituirle con molta facilità ottenendo ottimi risultati.

Alternative casalinghe

In questa ricetta andremo a vedere come preparare una facile e gustosa torta al limone senza uova, per incuriosire grandi e piccini. Al posto delle classiche uova, useremo il latte e un cucchiaio di aceto di mele. Questi infatti, oltre a fare da collante tra gli ingredienti, favoriranno ulteriormente la lievitazione della torta rendendo l’impasto ancor più soffice. Andiamo a vedere gli ingredienti e la preparazione della torta al limone per uno stampo da 22 cm:

200 gr. di farina 00;

60 gr. di farina di mandorle;

120 gr. di succo di limone;

1 cucchiaio di aceto di mele;

1 scorza di limone grattugiata;

100 gr. di uva passa;

100 gr. di burro;

60 gr. di latte intero a temperatura ambiente;

190 gr. di zucchero di canna;

60 gr. di amido di mais;

zucchero a velo q.b;

8 gr. di lievito in polvere.

Leggera, soffice e delicata questa torta al limone senza uova che stuzzicherà il palato di grandi e bambini

Cominciamo la preparazione della torta lasciando in infusione il burro a fuoco lento e ammolliamo l’uva passa. Versiamo il burro in una ciotola con lo zucchero di canna e la scorza grattugiata del limone. Lavoriamo gli ingredienti aiutandoci con una frusta. Nel frattempo, asciughiamo l’uva passa e teniamone una manciata da parte per la decorazione. Quando gli ingredienti saranno ben amalgamati, uniamo la farina 00, la farina di mandorle, l’amido di mais, l’aceto di mele e il lievito. Mescoliamo velocemente il composto e uniamo l’uvetta, il succo di limone e il latte.

Continuiamo a lavorare gli ingredienti fino ad ottenere un impasto cremoso ed omogeneo. In seguito, trasferiamo l’impasto in uno stampo imburrato e infarinato da 22 cm e livelliamolo per bene in superficie aiutandoci con un cucchiaio. Cuociamo la torta in forno a 180° per 50 minuti circa. Ovviamente, prima di sfornare facciamo la prova dello stecchino, e se la torta risulterà ancora umida, lasciamola in forno per qualche minuto.

Fasi finali e decorazione

Quando la torta sarà pronta, la lasciamo intiepidire per qualche minuto in forno. Trascorso il tempo, sforniamo la torta e la lasciamo raffreddare completamente prima di estrarla dalla teglia.

Infine decoriamo la torta al limone. Spolveriamo dello zucchero a velo lungo l’esterno e adagiamo al centro una fettina sottile di limone e un po’ di uva passa.

Una dolce coccola: leggera, soffice e delicata questa torta al limone senza uova che stuzzicherà il palato di grandi e bambini.

