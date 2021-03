Non sempre è soltanto una questione di gola: se spesso abbiamo voglia di cioccolato forse il nostro corpo ci sta dicendo qualcosa. Il motivo? Il cioccolato, o meglio il cacao, è un alimento ricchissimo di sostanze vitali, che il nostro organismo richiede qualora ne soffrisse la mancanza.

Sembra che il cioccolato sia il rimedio per ogni male, capace di curare tristezze e malinconie. La verità non è proprio questa, ma allo stesso tempo non ne siamo troppo lontani.

Il cacao, da cui il cioccolato deriva, è un alimento ricco di proprietà nutritive. Infatti, contiene in larga dose vitamine, fibre, sali minerali, antiossidanti e, soprattutto, un elemento ai più sconosciuto chiamato triptofano.

Il triptofano è un aminoacido essenziale, presente in buone quantità anche in altri alimenti (come il parmigiano), che il nostro organismo non può produrre autonomamente. Per questo è davvero importante introdurlo con l’alimentazione.

Tra le varie funzioni di questo aminoacido, c’è quella di stimolare la produzione della serotonina, conosciuta anche come ormone della felicità. Oltre alla sua fama di anti-depressivo naturale, la serotonina svolge un ruolo chiave in alcuni passaggi biologici fondamentali. Per esempio: la regolazione del ritmo cardiaco e del ciclo sonno-veglia.

Sia eccitante che calmante

Serotonina a parte, le grandi qualità nutritive del cacao coprono le esigenze più disparate.

Sebbene spesso venga considerato un alimento utile a ricaricare la batteria (grazie all’azione energizzante degli antiossidanti), il cioccolato può anche avere effetto rilassante. Questo grazie al magnesio, di cui il cacao è ricco, che agisce come tranquillante sul sistema nervoso. In più, la vitamina C, presente in abbondanza, serve a rinforzare le difese immunitarie.

Insomma se spesso abbiamo voglia di cioccolato forse il nostro corpo ci sta dicendo qualcosa: ha bisogno di rinforzi dall’esterno. Per questo, assecondare la nostra gola, senza esagerare, non solo non è così grave, ma può anche farci del bene.