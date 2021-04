Il mondo sta affrontando una crisi economica e sanitaria senza precedenti. Per questi fattori il mercato del lavoro risulta ancora più caotico di prima: gli esperti affermano, infatti, che questa crisi è comparabile solo con il periodo della Grande Depressione.

Oggi, per aiutare chi è alla ricerca di un impiego, spieghiamo quali atteggiamenti evitare se si sta cercando un lavoro. Nessuno lo sa, ma per trovare lavoro durante il Covid bisogna evitare di commettere questi imperdonabili errori.

Non scendere a compromessi

Se da una parte è vero che bisogna mostrarsi eccessivamente accondiscendenti, dall’altra non bisogna sentirsi autorizzati a tirare troppo la corda. È meglio stare nel mezzo, ovvero essere disposti a scendere a compromessi.

Ad esempio, all’inizio il datore di lavoro potrebbe non essere chiaro su diversi punti, o voler imporre certe misure, come ad esempio lo smart working. Tutte queste incertezze possono risultare fastidiose. Ma bisogna rendersi conto che questo periodo non è semplice nemmeno per le aziende.

Sembrare disperati

Forse il più imperdonabile degli errori durante il colloquio è quello di fare intendere di aver disperatamente bisogno di un qualsiasi impiego. Oltre a dimostrare uno scarso interesse per l’azienda e per la posizione che si andrebbe ricoprire, porterebbe il recruiter a scartarci immediatamente.

Lo specialista delle risorse umane, infatti, potrebbe pensare che non abbiamo nessun valore da portare all’azienda. Una dichiarazione del genere in effetti farebbe passare davanti a noi oggi candidati più appassionati e proattivi.

Spammare il curriculum ovunque

Lo stesso discorso vale per il proprio curriculum. Non ha senso infatti mandarlo a ogni posizione aperta nella speranza che prima o poi ci notino. Un comportamento del genere ci porta automaticamente ad auto-svalutarci. Inoltre, semmai decidessero di chiamarci, potremmo fare brutta figura e non ricordarci nemmeno il nome della compagnia.

Nessuno lo sa, ma per trovare lavoro durante il Covid bisogna evitare di commettere questi imperdonabili errori. Se siamo interessati a scoprire qualcosa in più sul mercato del lavoro, consigliamo di leggere questo interessante approfondimento dedicato a una professione particolarmente in crescita: “Pochi lo sanno, ma esiste un lavoro richiestissimo e ben pagato per i laureati in materie umanistiche”.