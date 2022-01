Le saponette sono sempre meno utilizzate rispetto al sapone liquido. Soprattutto quando la dimensione si riduce notevolmente con il consumo vengono spesso gettate nella spazzatura. Questo, però, sarà un gravissimo errore se pensiamo che i residui delle saponette possono tornarci utili in moltissimi modi. In questo articolo ne vedremo 5 davvero impensabili ma davvero utili.

Nessuno getterà mai più nella spazzatura i residui delle vecchie saponette dopo aver scoperto questi 5 straordinari usi

In Inverno si utilizzano scarpe pesanti e decisamente meno traspiranti dell’estate. Stivali, tronchetti e stivaletti potrebbero quindi avere un odore non propriamente piacevole. In questo caso ci viene in aiuto il sapone secco. Basterà mettere una saponetta nelle scarpe per una notte. L’indomani ritroveremo le nostre calzature fresche e profumate. Questa è un’ottima soluzione anche quando ci troviamo in vacanza e non abbiamo con noi i consueti attrezzi per igienizzare e deodorare le scarpe. Potremo usare le saponette di cortesia dell’hotel per profumare i doposcì ad esempio.

Prevenire schizzi di vernice sui vetri

Quando dobbiamo imbiancare casa ci capita di doverci avvicinare a specchi e finestre con il pennello o il rullo. Spesso anche proteggendo gli infissi con il nastro adesivo, gli schizzi arrivano sui vetri. Passando una vecchia saponetta sul vetro lo schizzo di vernice non attecchirà. La rimozione sarà quindi immediata, senza bisogno di strofinare.

Mai più specchi appannati

I vecchi pezzi di sapone sono utilissimi in bagno, per evitare il brutto effetto degli specchi bagnati. Dovremo procedere in questo modo. Passiamo sulla superficie dello specchio la saponetta e lucidiamo con un panno in microfibra, togliendo gli eventuali residui di sapone. La prossima doccia che faremo non provocherà nemmeno un po’ di condensa sullo specchio.

Proteggere i mobili dai morsi dei nostri animali domestici

Spesso i nostri amici a quattro zampe prendono di mira delle parti di mobili della nostra casa. I più esposti ai morsi di Fido sono le gambe di tavoli e sedie. Invece di utilizzare il peperoncino come consigliano molti, potremmo usare il sapone. A differenza del peperoncino non dovrebbe provocare irritazioni al nostro fedele amico.

Nascondiamo i buchi sui muri.

Spesso capita che sbagliamo a mettere o posizionare dei chiodini al muro ma ormai il danno è fatto. Di certo non potremo andare a stuccare ed imbiancare ogni volta anche perché magari il danno è veramente minimo. Possiamo quindi strofinare un residuo di sapone sul foro provocato dal chiodo e questo si mimetizzerà completamente.

