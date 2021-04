Poiché in questo periodo le temperature sono più calde e il sole splende maggiormente, vediamo sbocciare giorno dopo giorno i primi fiori dalle nostre piante.

A volte, inconsapevolmente, a causa di superficialità o mancanza di attenzione abbondiamo troppo con l’acqua sulle piante, gesto che può rovinare tutto il lavoro fatto.

Quando succede può essere pericoloso, non permettendole di assorbire le sostanze nutrienti di cui ha bisogno e danneggiandola definitivamente.

In questo articolo sveleremo che nessuno conosce lo straordinario trucco per salvare una pianta annaffiata troppo e farla tornare rigogliosa in poco tempo.

Soluzione

Primo consiglio, posizioniamo la pianta all’ombra, anche se è comune pensare che il sole favorisca l’asciugatura della terra non è così.

In questo modo sicuramente il terreno si asciugherà più lentamente ma le risparmieremo uno stress eccessivo che rischierebbe di portarla alla morte vegetale.

Qualora la pianta sia in vaso basterà staccare la terra, rimuovere con cura la pianta e spostarla in un altro vaso con del nuovo terriccio.

Si consiglia un vaso con i fori di scolo, posizionando sul fondo della retina che consentirà alla pianta uno spazio più ampio per il drenaggio.

Prima di rinvasare, eliminiamo le radici eventualmente ammuffite con un taglio netto e deciso, badando a non intaccare quelle sane.

Attendiamo circa tre giorni per innaffiarla di nuovo, valutando a seconda delle temperature e della stagione, e posizioniamo un sottovaso che raccolga l’acqua in eccesso.

Se fa particolarmente caldo è consigliabile spruzzare un po’ d’acqua sulle foglie per mantenerle idratate senza annaffiare troppo il terreno.

Ravviviamola

Verifichiamo che il terriccio sia asciutto, prima di annaffiarla nuovamente, ma non attendiamo che diventi completamente secco, altrimenti la pianta può risentirne.

Cerchiamo di non utilizzare dei fertilizzanti poiché dovremo prima ripristinare il benessere del sistema delle radici affinché riesca ad assorbire le sostanze nutritive.

Potremo nuovamente impiegarli quando vedremo spuntare dei nuovi germogli o dei nuovi rami, spruzzandoli a fasi alterne quando annaffiamo.

Dal momento in cui sarà tornata a crescere rigogliosa potremo utilizzare il fertilizzante una volta circa dieci annaffiature.

