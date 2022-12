Come fare i veri tortellini bolognesi e preparare il ripieno con la ricetta originale depositata

Non solo a Natale possiamo gustare i tortellini preparati secondo tradizione. Sveliamo tutti i segreti per questi deliziosi scrigni di sapore originari di Bologna, che incantano i palati di tutto il Mondo.

Si tratta infatti di una delle ricette più famose d’Italia ma che non può essere improvvisata. Basti dire che esiste la Dotta Confraternita del Tortellino a Bologna, depositaria di tutte le indicazioni esatte da seguire per la preparazione.

La Confraternita detta le regole per la creazione del vero tortellino bolognese, al fine di diffonderne la ricetta antica.

Come fare i veri tortellini bolognesi secondo la ricetta della Confraternita del Tortellino

Per evitare che si perdesse la memoria della vera ricetta, la Dotta Confraternita la depositò nel 1974 con atto notarile. In particolare venne stabilito il prontuario per la preparazione del ripieno e quale dovesse essere il brodo per gustarli secondo tradizione.

Prendiamo carta e penna. Per preparare circa mille tortellini la pasta fresca dovrà essere fatta con 3 uova e 300 grammi di farina. Il ripieno dovrà rigorosamente contenere 300 grammi di lombo di maiale, 300 grammi di prosciutto crudo, 300 grammi di mortadella Bologna. Aggiungiamo anche 450 grammi di Parmigiano Reggiano, 3 uova e una noce moscata. Il brodo dovrà essere preparato con sedano, carota, cipolla, sale e 1 chilogrammo di carne di manzo e mezza gallina ruspante. C’è chi sostiene che il lombo debba essere cottoa fuoco lento con burro, rosmarino, aglio, pepe e sale prima di essere triturato con le altre carni. Altri preferiscono che la farcia sia interamente cruda. In ogni caso il ripieno deve essere lasciato riposare almeno 12 ore prima di riempire i tortelli.

La sfoglia dovrà essere tirata molto sottile e tagliata in quadrati di 3 centimetri di lato.

Si possono preparare in anticipo?

Al centro di ogni quadrato di pasta dovremo posizionare una noce di ripieno e piegare a triangolo facendo aderire i lati. Poi daremo la forma facendo combaciare gli angoli opposti girando attorno al dito. Ecco come fare i veri tortellini bolognesi. La tradizione li vuole tuffati in un buon brodo, preparato secondo le dosi che abbiamo consigliato. Gli estimatori di questo piatto sostengono che solo il brodo possa esaltare i sapori racchiusi nel tortellino.

Prepararli in casa è più economico che acquistarli. Nelle gastronomie più rinomate il prezzo può aggirarsi intorno ai 50 euro al chilogrammo. In vista delle feste potremmo prepararli anticipatamente. Basterà disporli su un vassoio e tenerli in congelatore per qualche ora. Poi potremo metterli nei sacchetti del congelatore e conservarli fino a 2 mesi. In frigorifero potranno essere tenuti al massimo per 3 giorni. Qualora decidessimo di congelarli, non sarà necessario tirarli fuori ore prima. Potremo tuffarli ancora congelati nel brodo bollente. In massimo 5 minuti avremo tutto il gusto ed il sapore dei tortellini appena fatti. Facciamo attenzione a non scongelarli prima, potrebbero attaccarsi durante la cottura. I tortellini fatti in casa sono garanzia di qualità e genuinità. Inoltre ci faranno fare un figurone grazie al gusto tradizionale ottenuto dalla ricetta originale.