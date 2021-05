Quando compriamo gli alimenti, specialmente la frutta e la verdura, senza accorgercene eliminiamo almeno il 20% del materiale. Ci hanno insegnato infatti che quest’ultimo deve finire nella spazzatura perché è uno scarto. In questo modo, però, lasciamo da parte del cibo edibile e spesso di buona qualità.

Oggi facciamo un esempio in merito. Buttare via i ciuffi di carota è uno spreco perché si perde una miniera di preziose proprietà nutritive e antiossidanti, ecco come utilizzarli.

Un trucco economico ed efficace

Molti di noi per risparmiare si recano spesso al mercato. In questo posto si possono trovare degli ortaggi freschi e di stagione a minor prezzo e soprattutto si può ridurre il proprio impatto ambientale. Infatti, comprando il più possibile a km zero, e diminuendo il proprio consumo di plastica, si può veramente fare la differenza nel proprio piccolo.

Inoltre, per la prima volta, in questa occasione, ci rendiamo conto della vera forma degli alimenti che portiamo in tavola. Nel caso delle carote, infatti, porteremo a casa anche le loro folte chiome che contengono tantissimi nutrienti e un’alta quantità di vitamina C. Vediamo come utilizzarle.

Un pesto squisito

Una volta separati i ciuffi dalla verdura si può pensare di tramutarli in un ottimo pesto. Basta, dunque, lavarle bene e triturarle con un buon coltello da cucina.

Una volta seguito questo procedimento, basta prendere gli stessi ingredienti che si utilizzano per la salsa ligure: pinoli, parmigiano reggiano, olio, aglio e pecorino. Se si desidera un gusto più leggero si possono sostituire i pinoli con le mandorle e rimuovere l’aglio. Frullare il tutto ed ecco pronto questo sano e strepitoso condimento.

Oggi abbiamo spiegato che buttare via i ciuffi di carota è uno spreco perché si perde una miniera di preziose proprietà nutritive e antiossidanti, ecco come utilizzarli. Se si desidera scoprire altri modi per non buttare via il cibo inutilmente, basta leggere questo altro articolo che spiega in generale come conservare la lattuga. Per scoprirlo basta cliccare subito qui: “Nessuno lo sa ma conservare le verdure a lungo in frigo è molto semplice con questo semplice trucco”.