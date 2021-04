Non tutti possiedono lo spazio necessario a realizzare un meraviglioso giardino fiorito. Probabilmente per questo motivo nasce una tendenza in grado di risolvere questo piccolo inconveniente. Si tratta del “giardino pensile”, un modo intelligente di sfruttare lo spazio necessario alla crescita delle proprie piante fiorite. Realizzarne uno non è difficile e la Redazione di ProiezionidiBorsa vuole mostrare come farlo con questo piccolo trucco. Nessuno commetterà più l’errore di buttare questo scarto quando scoprirà questo riutilizzo furbo e impensabile che lo vede protagonista.

Una pianta esotica

Questo riutilizzo arriva direttamente dai Paesi esotici. Si tratta della pianta di cocco e della possibilità di reimpiegare gli scarti di questo frutto. È incredibile cosa poter fare con il solo involucro esterno di una noce di cocco. Uno dei tanti possibili utilizzi vede questo scarto protagonista della realizzazione di un giardino pensile sospeso. I luoghi perfetti per posizionare un giardino pensile sono tetti, terrazzi e abitazioni in generale. I vantaggi sono tanti tra cui economicità e praticità nella coltivazione. Allora nessuno commetterà più l’errore di buttare questo scarto quando scoprirà questo riutilizzo furbo e impensabile.

Le noci di cocco

Occorreranno gli involucri esterni della noce di cocco, un piccolo trapano e delle corde dello spessore desiderato. Consigliamo di prestare molta attenzione alla fase in cui praticare il buco necessario per far passare la corda attraverso la buccia della noce di cocco. Bisogna prestare attenzione anche nella fase di apertura delle noci in modo da non danneggiare l’esterno.

Basterà innanzitutto estrarre il latte di cocco praticando dei fori alla punta del cocco. Quindi battere esattamente al centro per ricavare due metà di buccia. Estrarre la polpa e metterla da parte per usarla in cucina. Lasciare la buccia a mollo nell’acqua calda per circa un’ora. Rimuovere quindi i peli esterni.

Passaggi finali

Praticare due fori da un alto e due dall’altro e inserire dentro la corda. Riempire la noce di terra o inserire all’interno un piccolo contenitore da coprire con la terra. Scavare la terra al centro per posizionare la pianta scelta. Suggeriamo di usare piante grasse, che necessitano di poca idratazione o manutenzione.

Vaporizzare acqua sul terreno e appendere il tutto nel luogo desiderato con l’aiuto di un gancio. Consigliamo anche di creare il proprio giardino pensile anche appendendo più noci ai rami degli alberi o direttamente sulle pareti esterne della casa. E per sapere come appendere meravigliose orchidee per arricchire il giardino pensile suggeriamo questo altro procedimento.