Con i Consulenti Esperti di Casa di ProiezionidiBorsa quest’oggi, ci dedichiamo all’arte del riciclo. Non solo è divertente riciclare gli oggetti che non usiamo più, ma può rivelarsi davvero utile. Nonché un importante fonte di risparmio.

Molte delle vecchie cose che conserviamo nei nostri ripostigli, nelle nostre cantine o nelle nostre case, e che spesso creano solo disordine, possono essere riutilizzate creativamente.

Oltre all’aspetto creativo e a quello legato all’ordine riciclare è importante anche per un altro aspetto molto delicato. Con il riciclaggio noi tutti contribuiamo a ridurre l’inquinamento causato dai rifiuti. Riciclare gli oggetti, infatti, riduce la necessità di materie prime. In questo modo, preserviamo gli habitat naturali. E inquiniamo di meno, limitando così il riscaldamento globale.

Per avvicinare sempre più persone all’arte del riciclo, vedremo oggi perché nessuno butterà più le vecchie sedie una volta scoperto come riutilizzarle nella lavanderia o nelle camere da letto.

Abbiamo scelto come oggetti da riutilizzare delle vecchie sedie. Chi non ha una vecchia sedia in casa che non utilizza più?

Le sedie sono dei complementi d’arredo che non mancano in gran parte degli ambienti di casa. Dalla cucina al soggiorno. Dal bagno al terrazzo.

Negli ultimi anni anche gli stili delle sedie sono cambiati. Da quelle classiche e tradizionali di legno o di plastica a quelle molto ricercate e studiate nei minimi dettagli.

Come possiamo, dunque, riutilizzare le vecchie sedie che non usiamo più o che non ci piacciono più? È veramente molto semplice.

Le sedie che fanno al nostro caso sono quelle pieghevoli. Non importa se di plastica o di legno. Questo dipende solo dallo stile della vostra casa, se più classico o più moderno.

Una volta selezionate le sedie, basterà applicarle con un tassello universale fisher alle pareti della lavanderia oppure della camera da letto per renderle funzionali.

Potranno, infatti, essere riutilizzate, una volta aperte, sia come scaffali che come appendi abiti e richiuse all’occorrenza senza togliere spazio all’ambiente.

Ecco i motivi per i quali nessuno butterà più le vecchie sedie una volta scoperto come riutilizzarle nella lavanderia o nelle camere da letto.

