Nessuna sanzione nel nuovo decreto di Natale. Si tratta di un errore?

Come cita un classico brocardo latino “errare humanum est”.

Potrebbe sembrare assurdo, ma questa volta ad errare è stato il Governo. L’ha fatto col nuovo decreto legge n. 158 adottato lo scorso 2 dicembre, che rimanda al DPCM di Natale.

Il decreto sostituisce il precedente n. 33 del 16 maggio. Ma a differenza di questo non prevede alcuna sanzione per chi viola le disposizioni ivi contenute.

Nel decreto di maggio, poi convertito in legge n. 177 del 15 luglio 2020, sono previste le sanzioni amministrative da applicarsi ai trasgressori. Tale specifica, che sicuramente di non è di scarsa rilevanza, non appare però nell’ultimo decreto. Difatti, non sembra esserci nessuna sanzione nel nuovo decreto di Natale.

Alcuni potrebbero pensare di risolvere il problema attraverso l’estensione e quindi l’applicabilità delle disposizioni del precedente decreto, ormai legge, al nuovo. Tuttavia, ciò non è possibile e vediamo perché.

Perché non è possibile applicare le precedenti sanzioni

Il principale motivo attiene all’ambito spaziale, in quanto il precedente riferimento normativo e le violazioni in esso previste attenevano alle diverse aree del territorio nazionale.

Il nuovo DPCM, tuttavia, non fa più riferimento a “specifiche aree”, dal momento che le limitazioni agli spostamenti sono univoche in tutto lo stivale.

La non estensibilità delle previsioni precedenti riguarda, dunque, un’incongruenza tra norme che passerà certamente al vaglio dei giudici.

Una simile lacuna normativa potrebbe causare grossi disagi al Governo, che si vedrebbe piovere addosso numerosi ricorsi da chi si becca una sanzione.

È mai possibile che non sia prevista nessuna sanzione nel nuovo decreto di Natale? Ed eventualmente, si tratta di un mero errore o no?

In questo secondo caso, resta da capirne il motivo. E soprattutto bisogna capire come potersi tutelare. nel caso in cui ci si ritrovi multati per un motivo – quantomeno apparentemente – ingiusto e illegittimo.