Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Oggi in Borsa è stata una seduta interlocutoria ma non priva di spunti di interesse. Ma i due elementi più interessanti della giornata non sono arrivati dai mercati azionari, bensì dall’economia reale. Riguardano la produzione industriale della Germania e la bilancia commerciale della Cina.

Secondo le opinioni degli Esperti di ProiezionidiBorsa, ecco perché questi 2 dati possono cambiare il volto all’andamento delle Borse nelle prossime sedute.

Stai pensando di investire ma la volatilità ti preoccupa?

Per gli investitori con 350.000 €: ricevi "La guida per affrontare la volatilità di mercato" e gli aggiornamenti periodici. Scopri di più

La seduta di oggi in Borsa è stata sottotono in tutte le Piazze europee

La giornata di oggi è stata senza colpi di scena. D’altronde era previsto, dato il periodo particolare di calendario. La festività dell’8 dicembre, e il lunedì del 7 dicembre, a cavallo di due feste, hanno spinto molti operatori a disertare i mercati. Con scambi ridotti e, quindi, senza grandi spunti in acquisto, le Borse hanno chiuso tutte in calo, anche se in misura molto limitata.

Al termine della seduta l’indice maggiore della Borsa di Milano, il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB), ha ceduto lo 0,3% a 22.107 punti. Più o meno in linea con i cali delle altre Piazze europee.

Due dati economici molto significativi hanno caratterizzato la giornata

A segnare l’andamento della giornata non sono stati i risultati delle Borse ma due dati economici molto interessanti. Dati che danno una luce diversa alla ripresa economica in atto.

Partiamo dal dato tedesco. La produzione industriale a ottobre è salita del 3,2%. Un valore che è doppio rispetto a quello che gli analisti si attendevano. Da Occidente a Oriente. In Cina il dato della bilancia commerciale di novembre è stato da record, oltre 75 miliardi di dollari, il valore più alto di sempre. Valore favorito alla crescita dell’export. Ma anche l’import è salito e questa è una buona notizia per i mercati europei.

Due dati che potranno influire sull’andamento delle Borse nelle prossime sedute

Perché questi 2 dati possono cambiare il volto all’andamento delle Borse nelle prossime sedute? Perché possono essere interpretati come una conferma di una ripresa economica mondiale in atto.

Il dato tedesco lascia sperare per una economia europea in forte ripresa per il prossimo anno. Il dato cinese è positivo per le aziende che esportano in Cina, specialmente quelle legate al consumo, in particolare nel segmento del lusso.

Approfondimento

Questa l’analisi multidays e il punto sui mercati internazionali dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.