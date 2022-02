A chi non piace ricevere omaggi gratuiti? Tornare a casa da lavoro e trovare una pila di pacchetti arrivati direttamente al proprio indirizzo, senza sborsare un euro, pieni di cose utili e interessanti. Il tutto assolutamente gratis?

Probabilmente navigando in rete a molti Lettori sarà capitato di sentir parlare del programma Vine di Amazon.

Si tratta di una soluzione attraverso la quale l’importante sito di e commerce mondiale invia a casa di alcuni utenti fortunati prodotti in prova. Questi articoli possono essere davvero di qualunque genere. Cover per cellulari, prodotti per la casa, ma anche computer portatili, telefoni cellulari e tanto altro ancora.

Non ci sono davvero limiti a ciò che Amazon può inviare tramite il programma Vine. Ma perché il colosso di Jeff Bezos dovrebbe mandare questi costosi “regali” a casa delle persone? La ragione è principalmente pubblicitaria.

Anzitutto, si può accedere al programma solo su invito, che arriva proprio da Amazon stesso a utenti selezionati. Come si fa a essere scelti? Presto detto. Bisogna recensire quanti più prodotti possibile sulla piattaforma. La cosa importante è che le recensioni siano utili agli utenti: non serve a molto dire che la spedizione è stata veloce o l’imballaggio poco solido.

Ecco svelato il semplice trucco con cui sarà possibile ricevere da subito e senza impegno prodotti gratis Amazon da testare

Per scrivere una recensione veramente utile è importante pensare a ciò che si sarebbe voluto sapere quando si è fatto l’acquisto. Il colore corrisponde alla descrizione? La taglia è giusta? In confezione c’è tutta la dotazione necessaria? Le recensioni veramente utili sono quelle che chiariscono meglio ciò che nella descrizione del prodotto non viene indicato.

Gli utenti che leggeranno potranno così valutare positivamente la recensione e consentire a chi l’ha scritta di “essere notato” da Amazon, che potrebbe selezionarli per accedere al programma Vine.

Ciò vuol dire ricevere in anteprima moltissimi prodotti da testare e recensire per mantenere la propria partecipazione al programma. Gli unici due impegni che vengono chiesti sono di non rivendere mai i prodotti ricevuti e di fare delle recensioni complete e utili.

C’è un altro programma ancora più comodo proposto sempre da Amazon che non richiede neanche l’impegno delle recensioni. Si chiama Amazon Product Sampling e permette di ricevere gratuitamente campioni di prodotti, sia di marchi noti che di nuove aziende.

Per attivare questo programma basta collegarsi al proprio account Amazon e attivare l’opzione per ricevere comunicazioni di marketing tramite posta ordinaria. In questo modo si autorizzerà l’azienda a inviare prodotti da testare che l’utente riceverà in maniera completamente gratuita.

Dunque, ecco svelato il semplice trucco con cui possiamo ricevere tanti prodotti ma senza pagare.