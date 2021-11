Tantissime nuove opportunità di lavoro in Barilla sia in Italia che all’estero. La nota azienda nata in Italia nel 1877 e ancora oggi a conduzione familiare, è alla ricerca di giovani senza esperienza e professionisti. Diversi i profili e le opportunità di carriera, cui si aggiungono interessanti offerte di inserimento tramite tirocinio o apprendistato per diverse aree aziendali. Vediamo di seguito le posizioni aperte e come inviare domanda.

Tante opportunità all’estero

L’azienda italiana Barilla, in poco tempo trasformatasi in una multinazionale, conta ad oggi oltre 29 stabilimenti produttivi nel mondo. Impiega circa 8.600 collaboratori ed esporta i suoi prodotti in oltre 100 Paesi. È a partire da questa sua posizione sul piano internazionale che spuntano offerte di lavoro non solo dall’Italia, ma anche dall’estero. Circa 40 le posizioni aperte fra Stati Uniti, Croazia, Grecia, Polonia, Francia, Svezia, Germania, Svizzera e altre nazioni. Si ricercano tecnici, ingegneri amministrativi, operai e tanti altri profili. Nella maggior parte dei casi, è richiesta al candidato la conoscenza della lingua del Paese per il quale invia domanda.

Le posizioni aperte in Italia

Nessuna esperienza o qualifica per accedere a queste imperdibili offerte di lavoro in Barilla. In Italia le sedi maggiormente interessate nella ricerca di personale sono quelle di Emilia-Romagna, Piemonte e Basilicata. Per quanto riguarda la tipologia di contratto previsto, la maggior parte degli impieghi è a tempo determinato e indeterminato, ma non mancano stage e apprendistato. Per portare ad esempio alcune delle posizioni aperte, su Parma si ricercano Junior IT Supply Chain, Cyber Security Specialist, Scientific Affairs Manager e molte altre.

Opportunità di lavoro anche per giovani senza esperienza attraverso i percorsi di formazione attraverso tirocinio o apprendistato. Gli stessi sono ovviamente aperti anche a professionisti in vari ambiti che vogliono affinare le loro conoscenze per lavorare in Barilla. Le aree aziendali attualmente preposte a questo tipo di percorsi sono Ristoranti, Marketing, Internal Audit, Finanza e Amministrazione, Risorse Umane e tanti altri.

Nessuna esperienza o qualifica per accedere a queste imperdibili offerte di lavoro in Barilla

Per inviare la candidatura il Gruppo Barilla mette a disposizione un portale web dedicato. Questo offre una panoramica delle posizioni aperte sia in Italia che all’estero. Cliccando sul link proposto troveremo diversi filtri per limitare la visualizzazione delle offerte solo a quelle di nostro interesse. Scegliendo poi una delle posizioni potremo visualizzare tutte le info riguardo il ruolo, i requisiti richiesti per la candidatura e come inviare domanda.

Approfondimento

Tantissime nuove offerte di lavoro in Ferrero da non lasciarsi scappare sia per diplomati che laureati