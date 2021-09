Un balcone fiorito e rigoglioso tutto l’anno è un sogno talvolta difficile da realizzare. Con l’arrivo delle stagioni più fredde, infatti, molte piante coltivate in vasi su balconi e terrazzi finiscono per morire, a causa del cambiamento di clima.

È a partire da settembre che le temperature iniziano a variare. Per questo motivo dobbiamo iniziare ad organizzarci sin da ora, allestendo il nostro balcone con le piante giuste.

Dal momento che non tutti sono esperti conoscitori del mondo delle piante, abbiamo deciso di consigliare qualche pianta per questo periodo. In questo modo, eviteremo il rischio di comprare piante che potrebbero morire subito e faremo scelte più adatte.

Questa pianta coloratissima e resistente anche in autunno renderà il nostro balcone bello da fare invidia

Una delle piante più apprezzate di questo periodo è il peperoncino ornamentale. Se siamo alla ricerca di una pianta che dia un tocco di colore e di allegria all’autunno, questa è quella giusta.

I fusti di questa pianta arrivano tendenzialmente ai 50 centimetri. La fioritura inizia a giugno, quando i suoi rami si riempiono di deliziosi fiorellini bianchi che resistono per tutta l’estate.

Alla fine della stagione lasceranno spazio ai frutti veri e propri, che cambiano per dimensione e colore in basse alle varietà. Infatti i piccoli peperoncini hanno colori molto sgargianti, che possono variare dal giallo, all’arancione, al rosso, fino al viola.

Resistono fino all’inverno inoltrato

Il peperoncino ornamentale resiste molto bene alle temperature basse. Basti pensare che i frutti possono rimanere attaccati ai rami anche fino all’inverno inoltrato. Infatti questa pianta coloratissima e resistente anche in autunno renderà il nostro balcone bello da fare invidia.

Tantissime persone ospitano almeno un peperoncino di questo tipo in casa o sul balcone perché è adatto anche a chi è negato con le piante. Infatti è anche molto facile da curare.

Cure e attenzioni

Questa pianta ama il sole e la luce. È preferibile, quindi, posizionarla in un luogo luminoso, ma è importante tenerla al riparo dai venti freddi.

Per quanto riguarda l’innaffiatura, basterà farlo ogni volta che il terreno sarà completamente asciutto, facendo attenzione ai ristagni idrici.

Infatti, per il benessere di questa pianta è importante che il suo terreno sia sempre ben drenato e ricco di sostanze nutritive. La soluzione ideale per far sì che il terreno sia sempre ben alimentato è aggiungere periodicamente del concime a base di potassio a lento rilascio.

Approfondimento

