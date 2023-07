Capelli crespi in estate? Non solo rimedi naturali! Ecco il prodotto consigliato dai parrucchieri: costa soli 6 euro

In estate le temperature alte e l’umidità mettono a dura prova lo styling dei nostri capelli. Infatti, moltissime donne si disperano per colpa dei capelli crespi. I rimedi naturali da provare sono molti e anche parecchio efficaci, ma in commercio esistono anche prodotti molto validi che non costano una fortuna. Oggi siamo qui per spiegarvi i rimedi naturali migliori e un prodotto economico che funziona consigliato dai parrucchieri.

Non a tutti piace l’effetto “wild” dato dai capelli crespi. Eppure, in estate, i nostri capelli patiscono ancora di più l’umidità presente nell’aria. Forse non lo sai, ma i capelli diventano crespi perché le cuticole si sollevano in cerca di idratazione. I capelli così si gonfiano e appaiono secchi e ruvidi, spesso molto difficili da gestire. Per disciplinare i capelli crespi e opachi possiamo ricorrere a qualche piccola astuzia, ma anche a prodotti più specifici. Se stai pensando che ti toccherà spendere un mucchio di soldi ti sbagli di grosso. Scopri insieme a noi come risolvere questo problema così comune.

Capelli crespi in estate? 3 trucchi anti crespo efficaci per domare i capelli gonfi e secchi

I capelli crespi hanno bisogno di idratazione: se vuoi aiutarli a trovare corpo e lucentezza usa del gel d’aloe vera. Applicalo sui capelli non trascurando le lunghezze, avvolgili in un asciugamano e tienilo in posa per almeno 20 minuti. Risciacqua con acqua tiepida, perché le alte temperature tendono ad aprire le cuticole dei capelli aumentando l’effetto “paglia”.

Se possibile scegli una spazzola piatta e quadrata, ma soprattutto cerca di non stressarli troppo spazzolandoli: 2 volte al giorno sarà più che sufficiente. Infine, ti consigliamo un rimedio perfetto per chi ha poco tempo da dedicare allo styling. Unisci dell’aceto di mele a un cucchiaio di olio di mandorle dolci, agita il prodotto e vaporizzalo sulla chioma prima di pettinarla. Il risultato ti sorprenderà.

C’è un prodotto che costa poco e del quale non potrai più fare a meno: parola dei parrucchieri

I parrucchieri lo adorano: si chiama Biokeratin Siero Capelli Elixir ed è un prodotto economico ma super efficace, perfetto per domare i capelli crespi. Lo troverai in diversi formati, ma quello da 15 millilitri puoi comprarlo su Amazon a circa 6 euro.

Capelli crespi in estate? Questo siero nutre, ripara il capello e gli dona lucentezza e morbidezza. Inoltre, contrasta l’effetto paglia e protegge i capelli dalla piastra e dal ferro. Insomma, un solo prodotto e tanti benefici a un prezzo davvero piccolo. Puoi usarlo prima dello shampoo o sui capelli umidi, ma anche prima di andare al mare o in piscina per limitare l’effetto crespo.