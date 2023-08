Quanti milioni incassa il Colosseo in 1 anno e i migliori consigli per visitarlo nel 2023

Campione d’incassi tra i monumenti italiani, è uno dei più visitati e apprezzati dai turisti. Il Colosseo è un simbolo per la città di Roma e per tutta l’Italia. Cosa dobbiamo sapere per godercelo e per conoscerlo nei minimi dettagli.

Colosseo, Foro Romano e Colle Palatino attirano l’attenzione dei turisti e fanno registrare numeri da record. In grado di superare i 50 milioni di incasso per via delle 7.650 milioni di visite, supera di anno in anno le presenze migliorando i numeri e portando l’asticella sempre più in alto. Il suo valore stimato è di 75, 7 miliardi di euro che uniti ai ricavi generati pari a 1.1 miliardi di euro porta il valore del monumento come Asset Sociale a 76.8 miliardi di euro.

Il suo stato risale al 1349, anno in cui si sono verificati gli ultimi danneggiamenti. La causa fu il terremoto con epicentro nell’Appenino che ne fece crollare una parte importante. È da allora che ha acquistato l’aspetto asimmetrico che lo ha reso famoso e fatto diventare una vera icona. Gli ultimi lavori sono costati 18,5 milioni di euro, è prevista la composizione di una nuova arena e l’utilizzo di tecnologie e soluzioni green per un ulteriore rilancio. È prevista la costruzione di una pavimentazione in legno e di un sistema di pannelli roteanti che permetteranno la vista dei sotterranei e la loro ventilazione.

Prezzi abbordabili

Quasi 54, ecco quanti milioni incassa il Colosseo in 1 anno. Il prezzo per la visita è di 16 euro e sono previsti diritti salta coda e commissioni per la prenotazione on line. Sono previste riduzioni di prezzo per i cittadini europei dai 18 ai 24 anni, per i minori di 18 il biglietto è gratuito.

La prima domenica del mese molti monumenti a Roma si potevano visitare gratuitamente e tra questi oltre al Colosseo anche i Fori Imperiali e il Palatino. Questo è ancora valido per alcuni musei ma per il Colosseo sono previsti giorni speciali. Il biglietto per la visita all’arena non copre l’accesso a tutti i livelli, è compresa solo l’area a piedi. Per poterlo visitare tutto è necessario avere un accesso speciale. Si chiama Full Experience e costa 22 euro e permette di visitare anche i sotterranei. Per effettuare la visita senza guida è necessaria circa un’ora, il tempo necessario aumenta se consideriamo anche Fori Imperiali e Palatino.

Quanti milioni incassa il Colosseo in 1 anno, trucchi per visitarlo

Il modo migliore per vistare il Colosseo è quello di acquistare i biglietti in anticipo. Le code in loco sono lunghe e stressanti, d’estate bisogna farle sotto al sole. Acquistando un Forum Pass Super al prezzo di 16 euro possiamo visitare tutti i siti considerati Super, l’intero parco, la Domus Area, i Fori Imperiali e il Palatino. Gli ingressi sono contingentati per rispettare le pitture che potrebbero essere danneggiate da una presenza massiccia. I tour Super partono dalle 9:30 fino a 1 ora prima della chiusura.

Le visite guidate sono di diverso tipo e il prezzo varia a seconda del tour. Il tour La Luna e il Colosseo permette di visitare numerosi monumenti a partire dalle 20 fino alle 24 al costo di 25 euro. Le visite guidate del Colosseo, dei Fori Romani e del Palatino costano 72 euro e hanno una durata di 3 ore. Le prenotazioni sono organizzate per formare gruppi da 30 persone con guide italiane, francesi, inglesi e spagnole. Il momento migliore per visitare il Colosseo è appena apre cioè verso le 8:30, oppure prima dell’ultimo ingresso. A metà settimana o in bassa stagione, cioè tra novembre e febbraio, possiamo godere al meglio della rilassante passeggiata senza essere oppressi dalla calca dei turisti. Il numero degli ingressi durante l’alta stagione è elevatissimo e la visita potrebbe risultare scomoda soprattutto per anziani e bambini. Ricordiamoci di portare una bottiglia vuota con noi perché una volta entrati possiamo riempirla con l’acqua delle fontanelle presenti all’interno.