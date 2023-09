Nel borgo dove Terence Hill è nato e ha una straordinaria gelateria, le case costano anche 59.000 €

Chi non ha riso con i film della mitica coppia Terence Hill e Bud Spencer? Per non parlare di Don Matteo, indimenticabile personaggio di un’amatissima fiction Rai che negli anni ha registrato ascolti record in tutte le stagioni. Andiamo a conoscere il luogo di nascita di Mario Girotti in arte Terence Hill.

Il compagno di “botte” di Bud Spencer è un attore davvero carismatico, forse di poche parole ma dalla semplicità, modestia e umiltà disarmanti secondo il racconto di molti fan con cui spesso ama intrattenersi e scambiare due chiacchiere. Molti credono che Terence Hill abbia origini americane dato il nome ma in realtà è italianissimo. È nato a Venezia ma ha vissuto la sua prima infanzia nel paese natio del padre, Amelia. Qui, grazie all’idea di un nipote, Terence ha riaperto un’antica gelateria, la gelateria Girotti che ora ha una filiale anche a Parigi. Oltre ad un gelato artigianale che contiene oltre il 50% di frutta, si possono trovare gusti davvero bizzarri come il gusto “polvere da sparo” o il gusto “carbone”. Conosciamo meglio, però, il borgo di Amelia, nel cuore pulsante dell’Umbria.

Nel borgo dove Terence Hill è nato e ha una straordinaria gelateria, si può trascorrere un weekend rilassante

Amelia è uno splendido borgo umbro a confine con il Lazio. Si trova ad un’ora e mezza da Roma. La cittadina ha origini romane come dimostra l’imponente cinta muraria che circonda e protegge l’abitato. Porta Romana è un punto d’accesso alla città e risale al III secolo. Il centro della città vanta, però, palazzi rinascimentali come Palazzo Petrignani o Palazzo Farattini. Nella caratteristica Piazza Marconi, poi, possiamo ammirare un piccolo balconcino detta Loggia del Banditore da dove venivano proclamati i bandi appunto. Inoltre quando si visita Amelia non si può non esplorare le cisterne di epoca romana simbolo delle abilità ingegneristiche dei nostri antenati.

Dal punto di vista enogastronomico, oltre all’olio, al miele e al vino Ciliegiolo, si possono gustare i fichi Girotti, una vera specialità. Si tratta di fichi essiccati e farciti con frutta secca o cioccolato e poi pressati.

Case a prezzo d’occasione

Le case nel borgo di Amelia dove la vita ha ritmi ancora slow, hanno prezzi davvero interessanti. Secondo le stime di uno dei portali immobiliari più cliccati, il prezzo medio delle case a metro quadro è di 969 €/mq, mentre se si volesse valutare un affitto, il prezzo a mq è di 5,69 €.

Un’interessante proposta da ristrutturare è una casa terrapieno con spazio esterno da adibire a piccolo giardino o parcheggio. Il prezzo è di 27.000 € e al primo piano troviamo la zona living dotata di camino e al piano superiore la zona notte. La costruzione si trova nella frazione di Fornole ed è immersa nella tranquillità del paesaggio collinare umbro. Nel caratteristico centro del borgo ternano si trova un’altra ottima occasione. Si tratta di un quadrilocale da 93 mq da rinnovare ma comunque abitabile, ad un prezzo di 59.000 €. I lavori di ripristino della facciata e il rifacimento del tetto risalgono ai primi anni 2000.

Ecco qualche proposta per visitare o andare a viceversa ad Amelia, nel borgo dove Terence Hill è nato e ha una straordinaria gelateria.

