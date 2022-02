Nel 2022 saranno queste le combinazioni di segni che andranno d’accordo sia in amore che in amicizia

Ogni segno zodiacale ha delle caratteristiche ben precise legate al proprio modo di essere e fare. In base a queste si possono scoprire tante cose. Ad esempio, si può intuire quali siano i segni più portati alla popolarità in base alla fiducia che hanno in loro stessi e al loro desiderio di attenzioni. Allo stesso modo, ci sono dei segni con cui siamo caratterialmente più affini rispetto ad altri. In base all’anno, però, potrebbero esserci delle leggere modifiche e potremmo sentirci più attratti verso questo o quel segno. Chissà, potrebbe anche nascere una grande amicizia o un grande amore.

Tutte le combinazioni che fanno scintille

Andiamo in ordine e cominciamo dall’Ariete, che in questo 2022 trova ancora più sicurezza nelle sue capacità e fiducia nel raggiungere i suoi traguardi. In questo suo percorso può trovare una grande spalla di supporto nel Toro. Anche questo, infatti, è un segno molto determinato, ma con i piedi per terra. Non solo, ma c’è anche il potenziale per trovare qualcosa di più di un’amicizia.

I Gemelli invece si sentiranno piuttosto instabili per buona parte dell’anno e alla continua ricerca di nuove energie. Potrebbero quindi trovare grande conforto dalla stabilità mentale e dall’organizzazione della Bilancia. Il Capricorno invece potrebbe essere una grande fonte di energia e forse anche amore.

Quest’anno il Cancro andrà a braccetto con i Pesci, vivendo un periodo di grande sintonia. Entrambi sono buoni e tranquilli, ma soprattutto viaggiano sulla stessa lunghezza d’onda.

Il Leone ha una personalità molto forte, in pochi riescono a sopportarlo, soprattutto quest’anno. Ecco perché potrebbe dividere il peso fra Ariete, segno focoso, e Scorpione, in grado di dare il suo supporto empatico e intelligente.

Quest’anno la Vergine ha bisogno di essere tirata su di morale con una certa costanza. Fortunatamente, troverà una spalla su cui piangere sia con il Cancro che con lo Scorpione. Sul lavoro invece potrebbe trovare una nuova sintonia persino con l’Acquario, che forse ha avuto difficoltà ad inquadrare sino a questo momento.

La Bilancia ha le idee ben precise e non vuole distrazioni. Quindi, bando ai perditempo e largo ai Gemelli e al Cancro, entrambi fonte di grande stabilità.

Nel 2022 saranno queste le combinazioni di segni che andranno d’accordo sia in amore che in amicizia

E lo Scorpione troverà un valido supporto e aiuto per i suoi progetti nell’Acquario. Però, la sua natura inquieta lo porta alla ricerca di un segno più stabile, come ad esempio i Pesci o il Toro.

Il Sagittario anche quest’anno vivrà giornate allegre e spensierate, che condividerà felicemente con Acquario e Scorpione. Per i suoi momenti di debolezza invece sarà meglio rivolgersi ai Pesci.

Il Capricorno è pronto a mettere radici e creare qualcosa di saldo. Ecco perché farà bene a puntare sul Toro e sul Leone, entrambi segni per cui la fedeltà è la parola d’ordine. In amicizia e sul lavoro, invece, Acquario e Vergine riusciranno a dargli quel tocco in più.

Continuiamo proprio con l’Acquario, che continua nel suo percorso un po’ a zig zag e senza troppe preoccupazioni. Stranamente, si troverà molto d’accordo con dei segni opposti e molto stabili come Bilancia e Capricorno. Per rapporti più profondi invece non potrà sbagliare con lo Scorpione.

Concludiamo con i Pesci, che, nonostante vadano d’accordo con molti segni dello zodiaco, trovano più affinità con il Sagittario. Chissà, potrebbe anche scappare qualche scintilla.

Nel 2022 saranno queste, quindi, le combinazioni più interessanti e bollenti.

