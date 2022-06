Il primo trimestre del 2022 di CNH Industrial è stato molto buono battendo i risultati del primo trimestre del 2021. Nel primo trimestre di quest’anno i ricavi consolidati sono stati pari a 4,6 miliardi di dollari, mentre i ricavi netti delle attività industriali pari a 4,1 miliardi. Entrambi registrano un +13% rispetto allo stesso periodo 2021.

Secondo quanto dichiarato da Scott Wine, amministratore delegato di CNH Industrial:

“Nel primo trimestre 2022 abbiamo registrato una solida performance di mercato che dimostra il potenziale di un’Azienda sempre più impegnata nello sviluppo di innovazione ispirata ai bisogni del cliente, nella gestione operativa diligente e nella promozione della qualità del prodotto”.

Sarà per questi motivi che neanche un ribasso settimanale, come non si vedeva da circa 2 anni, riesce a scuotere il titolo CNH Industrial.

Come si vede dal grafico, infatti, nonostante un ribasso settimanale di circa l’8% le quotazioni sono ancora intrappolate all’interno del trading range scattato dopo che le quotazioni hanno tentato, senza successo, di rompere i massimi storici in area 15 euro. Questo intervallo è delimitato dai livelli 12,934 euro e 13,901 euro. Solo la rottura di uno di questi livelli potrebbe dare direzionalità al titolo.

Qualora il titolo dovesse continuare al ribasso l’obiettivo più probabile potrebbe essere collocato in area 11,37 euro (I obiettivo di prezzo). A seguire, poi, le quotazioni potrebbero raggiungere l’obiettivo successivo in area 7 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione ribassista, invece, potrebbe essere collocata in area 3,2 euro.

Qualora, invece, il titolo CNH Industrial dovesse andare al rialzo, chiusura settimanale superiore a 13,9 euro, l’obiettivo più probabile potrebbe andare a collocarsi in area 17 euro.

Il titolo CNH Industrial (MIL:CNHI) ha chiuso la seduta del 10 giugno in ribasso del 4,88% rispetto alla seduta precedente a quota 12,965 euro.

Time frame settimanale

Approfondimento

