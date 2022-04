Il titolo CNH Industrial è alle prese con resistenze importanti. I livelli chiave da monitorare

Battendo anche le attese degli analisti, la società CNH Industrial ha chiuso l’ultimo bilancio che include anche IVECO con risultati superiori alle attese degli analisti che abbiamo riportato in un precedente report. I conti dello scorso anno registrano un utile di 1,76 miliardi di dollari a fronte di un fatturato in crescita del 28% a quota 33,4 miliardi di dollari. Il risultato diluito per azione adjusted è di 1,35 dollari, e l’ebit adjusted delle attività industriali, 2,1 miliardi di dollari, è il più alto nella storia della società. Il free cash flow, infine, è positivo per 1,751 miliardi di euro.

A questi ottimi risultati, però, non è corrisposta un’accelerazione in Borsa, dove la settimana in corso e quella precedente hanno mostrato un’accentuata debolezza del titolo. Come si vede dal grafico, infatti, il titolo CNH Industrial è alle prese con resistenze importanti in area 14,497 euro. È su questo livello di prezzo, infatti, che si potrebbe decidere il futuro del titolo CNH Industrial.

Una chiusura settimanale superiore a questo livello potrebbe favorire una continuazione del rialzo fino all’obiettivo più probabile successivo in area 17,514 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione del rialzo, invece, si potrebbe andare a collocare in area 20,53 euro.

Viceversa, una chiusura settimanale inferiore al livello indicato potrebbe favorire un’inversione ribassista che si potrebbe concretizzare con una chiusura settimanale inferiore a 13,90 euro con obiettivo più probabile in area 11,4 euro.

La valutazione del titolo CNH Industrial

La società gode di interessanti multipli degli utili. Con un rapporto prezzo/utili di 12.14 per 2021 e di 11.33 per 2022, infatti, CNH Industrial è tra le più economiche sul mercato. Inoltre, la società gode di livelli di valutazione interessanti con un EV/Sales ratio relativamente basso rispetto ad altre società del settore. Considerati, poi, i flussi di cassa generati dall’attività dell’azienda, la sua valorizzazione è debole. Tuttavia, negli ultimi quattro mesi, il giudizio degli analisti è notevolmente migliorato. Inoltre, storicamente, il gruppo ha registrato risultati superiori alle aspettative.

Secondo quanto riportato da riviste specializzate, gli analisti, con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 20%, hanno un giudizio positivo. Allo stato attuale il consenso medio è accumulare.

Il titolo CNH Industrial è alle prese con resistenze importanti. I livelli chiave da monitorare secondo l’analisi grafica

Il titolo CNH Industrial (MIL:CNHI) ha chiuso la seduta del 5 aprile in ribasso dello 0,77% rispetto alla seduta precedente a quota 14,10 euro.

