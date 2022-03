Spesso nella vita affrontiamo dei periodi molto difficili e dobbiamo sempre rimboccarci le maniche per poterli superare. Capita, tra l’altro, che a volte questi ostici momenti arrivino dopo mesi di serenità ed equilibrio. Ed è ancora più difficile in questi casi cercare di combattere la tristezza e le difficoltà, che la vita ci pone sul cammino. Un modo molto pratico per farlo, però, è farsi trovare preparati. Infatti, sapere che un momento complicato sta arrivando, ci aiuterà a non farci cogliere impreparati e a essere più consapevoli.

Il Faggio, questo segno dovrà farsi trovare preparato durante la prossima settimana perché potrebbe andare incontro a spiacevoli sorprese

Sicuramente nessuno di noi ha la possibilità di prevedere il futuro e di capire cosa accadrà nei giorni che arriveranno. Ma c’è un modo quantomeno per potersi fare un’idea, capendo se l’atmosfera intorno a noi può essere favorevole o meno. E, in questi casi, non si può far altro che affidarsi all’oroscopo. L’astrologia, infatti, potrebbe seriamente aiutarci a capire se qualcosa di negativo è in arrivo per noi, così da non farci cogliere impreparati. E, in questo caso, il segno zodiacale che dovrebbe assolutamente prepararsi è il Faggio, dall’oroscopo celtico, perché il mese che lo attende non sarà per nulla facile.

Disastro senza rimedi all’orizzonte per questo segno zodiacale che aveva brillato finora e che ora dovrebbe farsi trovare davvero preparato

Il Faggio avrà un mese non esattamente semplice, sia dal punto di vista professionale che personale. Sul lavoro, infatti, ci saranno problemi molto seri, soprattutto nel rapporto con i colleghi e con il datore di lavoro. Sembra che un’atmosfera di disagio e insofferenza arriverà come un fiume in piena in ufficio, senza dare spazio a confronti costruttivi. Per questo motivo, il Faggio deve essere consapevole che saranno dei giorni complicati e dovrà stare in disparte, cercando di non alimentare inimicizie. Dal punto di vista personale, poi, sembra anche che arriveranno alcuni litigi poco piacevoli. In questo caso, il segno in questione dovrà cercare di porre fine ai dissidi, facendo un passo indietro e dimostrandosi anche più maturo. Infine, una leggera crisi sfiorerà anche il Faggio in coppia, che dovrà ricordarsi dell’amore che prova per il partner.

Dunque, ora sappiamo che c’è un disastro senza rimedi all’orizzonte per questo segno zodiacale. Il Faggio deve ricordarsi di rimanere positivo e di conservare tutte le energie. Superato questo momento di forte crisi, infatti, questo segno tornerà a brillare e riuscirà a raggiungere tutti gli obiettivi che si era prefissato.

Approfondimento

Dopo tante lacrime e sfortune arriva una primavera infuocata con una vagonata di soldi e amore senza freni per questo segno zodiacale