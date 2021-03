Al giorno d’oggi molti stanno mantenendo una piccola cifra di contante in casa. Molti italiani mettono in atto questa piccola accortezza per stare tranquilli e avere una liquidità da cui attingere in caso di necessità. Ad ora la cifra limite del contante è di duemila euro, ma molti tengono da parte delle somme veramente più esigue.

Oggi spieghiamo come metterle in sicurezza, suggerendo dove nascondere i soldi in casa: ecco i tre posti impensabili in cui nessuno li troverà mai.

Nei vasi delle piante finte

A volte i luoghi più nascosti sono quelli che sono sotto gli occhi di tutti. Un esempio pregnante sono i quadri di casa. Questo nascondiglio è però talmente famoso da essere diventato ormai un cliché.

Meglio, invece, puntare su un altro elemento decorativo. Come ad esempio le piante finte. È molto difficile, infatti, che qualcuno vada a cercare in un posto del genere.

All’interno dei calzini

Molti nascondono il denaro all’interno degli armadi. Non è raro che uno dei posti più gettonati possa essere lo scompartimento della biancheria intima. Allora perché non provare a virare l’attenzione sui calzini? Basterà infilare qualche banconota all’interno di ogni paio. Conviene poi trasferire questi indumenti in un luogo più sicuro. Come ad esempio all’interno di una scatola.

Attaccati sotto i cassetti

Tutti hanno pensato sicuramente di mettere qualche soldino all’interno di una cassettiera di casa. Oppure negli scompartimenti di una scrivania.

Ma nessuno ha mai avuto l’idea di incollarli nella parte inferiore dei cassetti. Basterà, infatti, munirsi di un po’ di scotch e attaccare le banconote ordinatamente. L’importante è distribuire i soldi omogeneamente in modo da non creare strani volumi che potrebbero insospettire chi li cerca.

Oggi abbiamo scoperto dove nascondere i soldi in casa: ecco i tre posti impensabili in cui nessuno li troverà mai. Se desideriamo sapere più informazioni su come proteggere la nostra casa, consigliamo di consultare le nostre rubriche dedicate alla cultura e alla società. Ad esempio questo articolo spiega il linguaggio dei simboli inventato dai ladri: “Attenzione a questi simboli vicino a casa, se ci sono significa che si è stati presi di mira dai ladri“.