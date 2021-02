Trovarsi la casa svuotata è sicuramente una delle esperienze più brutte che possano capitare. Infatti oltre alla perdita di beni preziosi o affettivi, si ha la netta sensazione di non essere più al sicuro. Per evitare una situazione simile, spieghiamo un metodo intelligente per prevenire un furto. Ecco perché bisogna fare attenzione a questi simboli vicino a casa, se ci sono significa che si è stati presi di mira dai ladri.

L’elenco dei segni preoccupanti

Questi sono i segnali a cui si deve fare attenzione. Passiamoli insieme in rassegna:

“F”, questa lettera indica una donna che vive da sola e che è quindi facilmente attaccabile;

una linea obliqua con sopra una linea retta indica la presenza di un cane nell’appartamento;

una serie di quadratini uno vicino all’altro indicano vari cani potenzialmente pericolosi;

un rombo sottolinea che la casa non è abitata;

una “X” rappresenta un buon target da svaligiare;

al contrario una “X” iscritta in un cerchio indica che non ne vale la pena;

“M”, lettera che indica di agire di mattina;

“N”, di notte;

“AM“, di pomeriggio.

Come agire

Se si vedono i simboli sopra stilati vicino alla propria casa o vicino a quella di una persona a noi cara, bisogna tenere l’attenzione molto alta.

Prima di tutto bisogna cancellare le tracce. Questi simboli possono essere incisi vicino al citofono o nella porta di ingresso o addirittura tracciati nella neve. La soluzione è farli sparire raschiando ancora di più oppure spazzandoli via. L’ideale è poi chiamare la polizia per capire come comportarsi.

Un altro buon consiglio è quello di non lasciare zerbini che possano recare informazioni personali, il sesso o il numero degli inquilini presenti all’interno.

Oggi abbiamo spiegato perché bisogna fare attenzione a questi simboli vicino a casa: se ci sono significa che si è stati presi di mira dai ladri. In questo altro articolo spieghiamo anche come mettere gli allarmi alle finestre senza spendere tanti soldi.