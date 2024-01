Multibagger: le azioni che hanno decuplicato il loro valore in Borsa. Dove trovarle con maggiore probabilità?

Quando si utilizza l’aggettivo multibagger per uno strumento finanziario? Si utilizza quando dalla sua quotazione ha moltiplicato almeno di un fattore 10 il suo valore iniziale. Ma quali sono le Borse Mondiali dove è più frequente l’apparizione di questi titoli azionari? Quali sono i motivi?

Lo studio delle dinamiche dei mercati azionari offre preziose lezioni sulla creazione di ricchezza e sull’espansione delle aziende quotate. Un’analisi più approfondita della storia finanziaria rivela che, mentre il rendimento passato è interessante, è cruciale comprendere le tendenze attuali e le aree geografiche emergenti. Attraverso un esame del Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2023 e di uno studio condotto da Dede Eyesan, fondatore e gestore di Jenga Investment Partners, emergono tre Paesi che si distinguono per il notevole successo delle loro aziende: India, Svezia e Israele.

India: Il Dominio nei Settori Essenziali

L’India ha dimostrato di essere una potenza economica emergente, evidenziata dai 91 multibagger identificati nel decennio tra il 2012 e il 2022. Questo successo non è dovuto solo alla crescita del PIL, ma alle strategie adottate dalle aziende indiane. Settori cruciali come beni di consumo e beni di prima necessità rappresentano il 38% del panorama, con aziende come Britannia Industries e Minda Industries in evidenza. La diversificazione internazionale e l’innovazione hanno contribuito al successo di aziende come Tata Consultancy, il cui modello di business nel settore IT ha dimostrato resilienza e adattabilità su scala globale.

L’India ha sfruttato la crescita del settore industriale e dei materiali di base, generando multinazionali che competono a livello globale. Le valutazioni elevate nonostante, le opportunità di investimento persistono, poiché molte aziende cercano di espandersi oltre i confini nazionali, diversificando le loro fonti di reddito. Questa strategia è essenziale per chi intende investire in aziende indiane, andando oltre il valore nominale delle azioni e valutando il loro potenziale di crescita a lungo termine.

Svezia: Innovazione e Crescita Sostenibile

La Svezia si posiziona come terreno fertile per i multibagger, evidenziando il successo di oltre 20 aziende che hanno registrato performance eccezionali nel decennio analizzato. Due fattori cruciali emergono dalla sua storia finanziaria: innovazione e crescita sostenibile. La Svezia è al secondo posto nel Global Innovation Index, con un elevato investimento nella ricerca e sviluppo. L’innovazione è radicata nella cultura svedese, iniziando fin dalla scuola primaria, e questo ha portato alla creazione di aziende tecnologiche di successo.

La crescita sostenibile è un altro pilastro del successo svedese. Le start-up si misurano con le controparti internazionali fin dalla fase iniziale, creando aziende competitive su scala globale. L’assistenza governativa, come l’agenzia di credito all’esportazione EKN, supporta le imprese nell’espansione internazionale. La Svezia ha dimostrato che un approccio incentrato sull’innovazione e una crescita mirata all’internazionalità possono generare risultati sorprendenti nei mercati azionari.

Israele: La Nazione delle Start-up e l’Ecosistema Innovativo

Israele, nonostante le dimensioni geografiche ridotte, emerge come una forza globale nelle performance azionarie, ospitando 91 multibagger nel decennio considerato. La sua trasformazione da Paese emergente a “start-up nation” è notevole. L’impegno del governo israeliano in ricerca e sviluppo, l’istruzione focalizzata sulla tecnologia sin dall’infanzia e la cultura dell’assunzione di rischi sono fattori chiave del successo.

Israele ha costruito un ecosistema di oltre 9.000 start-up, attraendo significativi investimenti stranieri. L’innovazione israeliana spazia dalla sicurezza informatica all’intelligenza artificiale, evidenziando una diversificazione settoriale intelligente. Tuttavia, sfide come la dipendenza dai finanziamenti esteri e la concentrazione delle opportunità in settori specifici pongono domande sul futuro dell’ecosistema.

In conclusione, mentre i risultati passati non sono garanzia di prestazioni future, l’analisi delle performance di India, Svezia e Israele offre insight preziosi per gli investitori che cercano opportunità in aree geografiche dinamiche e settori in evoluzione.

