Lo Stato italiano concede delle agevolazioni a chi non gode di buona salute. Per esempio, chi soffre di molte patologie, come abbiamo visto nel caso di chi soffre di tiroide o di chi ha alcuni valori del sangue fuori dalla norma ha diritto a ricevere un contributo economico per affrontare le cure necessarie. Ai soggetti fragili, la commissione medica dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, ossia L’INPS concede ulteriori benefici regolati dalla cosiddetta “Legge 104”. Tuttavia è bene sapere che chi gode delle agevolazioni di questa legge rischia il pagamento di multe a fronte di determinate irregolarità.

Infatti ci saranno multe di almeno 5.000 euro per i beneficiari di questi privilegi che adottano un comportamento illegale. Dunque, facciamo un passo indietro per capire come si ottiene l’indennità prevista dalla Legge 104. Sostanzialmente bisogna presentare alla commissione medica dell’INPS la documentazione medica attestante la patologia di cui si soffre. A fronte di un’accurata valutazione delle relazioni e dei certificati medici ricevuti, la commissione stabilisce se si ha diritto o meno alle agevolazioni previste dalla Legge 104. Questa legge tutela non solo la persona con ma anche i suoi familiari. Inoltre, in alcuni casi si può stabilire anche un assegno di accompagnamento a favore del soggetto richiedente.

Ma cosa accade se la documentazione medica sottoposta non è veritiera?

Multe di almeno 5.000 euro per i beneficiari della legge 104 che commettono questo errore

Ebbene in questo caso si fa riferimento all’art. 316 ter del codice penale. Questo articolo stabilisce che chiunque utilizzi o presenti dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere a fronte dei quale riceve dei benefici da parte dello Stato, sarà punito. La pena è il carcere per un periodo che potrà essere da 6 mesi a 3 anni in base alla somma di denaro percepita illecitamente. Se questa è inferiore a 3.996,96 euro non si applicherà la reclusione ma una sanzione amministrativa molto salata. Attenzione, nel conteggio rientrano sia le somme di denaro percepite che l’esenzione, senza diritto, dal pagamento di una quantità di denaro altrimenti dovuta.

Ebbene le multe possono variare da un minimo di circa 5.000 euro fino a quasi 26.000 euro.

Dunque nel caso si decida di fare richiesta delle agevolazioni previste dalla Legge 104 è bene non solo presentare dei certificati medici precisi e delle relazioni dettagliate, ma anche assolutamente corrispondenti alla situazione reale. In caso contrario il rischio di pagare una multa salata è dietro l’angolo ed i controlli sono sempre più severi.

