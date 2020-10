L’obbligo di indossare la mascherina all’aperto per l’emergenza Covid-19 fa compiere un passo indietro a tutti. Ma all’interno dell’abitacolo come bisogna comportarsi?

Il Governo ha le idee chiare, quindi meglio non rischiare: multa pesantissima in base a chi sale e come resta in auto. Gli automobilisti, quindi, da giorni devono rispettare nuove regole. La situazione sanitaria nazionale ritorna a preoccupare.

Infatti, i contagi continuano a risalire. Il Governo ha stabilito nuove regole. La sanzione è molto pesante. Intanto, cerchiamo di fare chiarezza come comportarsi quando si sta alla guida e si ospita un’altra persona all’interno dell’abitacolo. Scopriamo quando la mascherina va indossata in auto.

L’obbligo della mascherina in auto

A quanto risulta, l’obbligo della mascherina in auto scatta quando si è insieme a persone non conviventi. Quindi, il conducente che offre un passaggio ad un amico deve pretendere di fare indossare la mascherina. Questo, non avviene, dunque, solo nel caso in cui si è in presenza di persone della propria cerchia familiare. Ritorniamo al caso dell’amico in auto.

Per la Legge, non può sedersi al posto passeggero anteriore. In auto si può andare, dunque, in massimo tre persone quando non si è dello stesso nucleo familiare. Le due persone devono sistemarsi dietro e non sedersi uno accanto all’altro sempre indossando la mascherina. Quest’ultima, va sempre messa, quando si è in taxi.

Quando non c’è l’obbligo della mascherina protettiva

Dunque, possiamo fare a meno della mascherina in 4 casi. Ricapitoliamo, in modo da avere il quadro ben definito. La mascherina protettiva può non essere indossata quando si è da soli in auto senza nessun altro passeggero. Oppure, quando si è insieme al proprio convivente, ai propri familiari, oppure congiunti. Meglio non rischiare perché la sanzione va da 400 a 1000 euro. Prendere una multa pesantissima in base a chi sale e come resta in auto, meglio evitarla.