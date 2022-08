Multa fino a 344 euro per chi guida e non si accorge di questa cosa

Quando si guida nella pubblica via non bisogna fare attenzione solo agli eccessi di velocità, ai semafori e ai divieti. Anche la manutenzione della propria vettura ha la sua importanza. Questo perché il Codice della Strada tutela tutti coloro che circolano, sia gli automobilisti che i pedoni. E tutto quello che potrebbe mettere a rischio la propria sicurezza e quella altrui viene sanzionato. Sarà elevata una multa fino a 344 euro per chi guida senza tenere conto della manutenzione di queste parti del veicolo.

L’efficienza del veicolo è un obbligo

Il Codice della Strada all’articolo 79 dichiara che il proprietario di un veicolo è obbligato a mantenere lo stesso in condizioni di perfetta efficienza. In questo modo si garantisce la sicurezza nella circolazione ma si contiene anche l’inquinamento atmosferico e quello acustico.

L’auto, quindi, deve sempre essere perfetta dal sistema frenante agli pneumatici, dai gas di scarico agli ammortizzatori. Ma non solo. Anche una targa poco leggibile potrebbe portare a dover pagare una salata multa. E anche il sistema di illuminazione del veicolo riveste la sua importanza.

Attenzione ai fari dell’auto

Se fino a qualche anno fa si poteva chiudere un occhio su un faro spento o rotto, oggi non è più così. Non si può più, infatti, scusarsi con la sbadataggine o il non essersi accorto del malfunzionamento. Perché tutti i nuovi modelli di automobile segnalano tutte le anomali e i malfunzionamenti del veicolo. Compreso un faro che non funziona.

Molto spesso si sottovaluta l’importanza di questa parte del veicolo. Ma circolando nelle ore notturne si potrebbe incorrere in situazioni molto pericolose. Un’auto con un solo faro acceso, infatti, potrebbe essere scambiata dal veicolo che si incrocia per una moto. E questo potrebbe portare a prendere male le misure e a provocare incidenti anche gravi. Senza contare che la visibilità della strada, per l’automobilista, è notevolmente ridotta. Proprio per questo motivo non è consentito di circolare con una lampadina che non funziona o con un faro rotto.

Multa fino a 344 euro per chi guida e non si accorge di questa cosa

Ma cosa accade a chi circola con un faro rotto o spento? L’articolo 79 del Codice della Strada prevede sanzioni che vanno dagli 81 ai 344 euro. Per questa violazione non è prevista la decurtazione dei punti della patente. Ma attenzione, le forze dell’ordine che si accorgono della violazione potrebbero impedire il proseguimento della marcia. Soprattutto se le condizioni atmosferiche diminuiscono la visibilità (pioggia o nebbia, ad esempio). O nel caso che la strada non sia abbastanza illuminata o sia in condizioni che potrebbero rivelarsi pericolose.

Come essere sempre preparati ed evitare la multa per faro rotto

Non sapendo quando la lampadina dei fari possa smettere di funzionare, per non incorrere in sanzioni è bene farsi trovare sempre preparati. È sempre bene avere in macchina delle lampadine sostitutive compatibili. Per sapere quali acquistare si può consultare il libretto di istruzioni del veicolo. Oppure inserire la targa dello stesso in uno dei siti specializzati che vende online autoricambi. Avendo sempre a portata di mano la lampadina sostitutiva sarà possibile procedere al cambio nel momento stesso che l’auto segnala il guasto all’illuminazione. Ad oggi, infatti, fatta eccezione per qualche modello, sostituire una lampadina del faro della macchina è un’operazione che richiede davvero pochi minuti. E potrà evitare non solo di pagare una multa, ma anche di incorrere in situazioni potenzialmente pericolose.

