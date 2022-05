Avere degli ospiti indesiderati in casa nostra è sempre una vera e propria scocciatura. Nel nostro appartamento, infatti, dovremmo avere la possibilità di essere rilassati e di vivere in totale quiete. E invece, sicuramente, insetti e animaletti non sono d’aiuto per raggiungere questo obiettivo. In questo caso, però, se non vogliamo usare insetticidi e prodotti chimici, dovremmo attrezzarci in un altro modo. E potremmo mettere in pratica, per cercare di salvare la situazione, alcuni rimedi naturali consigliati dalle vecchie generazioni. In questo modo, punteremo sul naturale e potremmo davvero vivere in pace e totale relax senza ospiti nel nostro appartamento.

Allontanare gli insetti dai nostri appartamenti, ecco alcuni rimedi naturali che potrebbero tornarci utili all’occorrenza

Possiamo sicuramente affermare che gli insetti che campeggiano i nostri appartamenti sono davvero tantissimi. E per ognuno di loro ci sono diversi rimedi naturali da provare e mettere in atto. Per esempio, se il nostro problema sono le formiche, possiamo ricorrere a molteplici soluzioni casalinghe. E abbiamo parlato di una nello specifico in questo nostro precedente articolo. Oppure, se gli ospiti indesiderati sono gli scarafaggi, potremmo mettere in pratica un altro rimedio naturale ancora. E anche in questo caso, potremo consultare tutti i passaggi necessari da effettuare in questo articolo.

Mosche e moscerini voleranno liberi ma più che lontano da casa nostra grazie a questo portentoso ingrediente presente in tantissime delle nostre cucine

Oggi concentriamoci sui metodi da mettere in pratica per allontanare mosche e moscerini dalla nostra casa. Sappiamo che questi animaletti vengono spesso a farci visita, soprattutto nel periodo dell’anno che stiamo vivendo. Per cercare di ovviare al problema e trovare una soluzione naturale, potremmo puntare su un ingrediente che moltissime persone possiedono già. Andiamo in cucina e controlliamo se abbiamo già la nepetella o gattaia minore. Stiamo parlando della classica erba gatta da cucina, che potrebbe davvero risultare utile in questa circostanza.

Il forte odore di questa erba, simile alla menta, sembrerebbe tenere lontano qualsiasi tipo di insetto, soprattutto se si tratta di moscerini e mosche. Mettiamo, quindi, diverse piantine sui davanzali delle finestre o sui balconi. O, in alternativa, qualche ramo sparso negli stessi luoghi e ben fissato, così da evitare che cada. In questo modo, potremmo ripulire la nostra casa e faremo sì che mosche e moscerini voleranno liberi ma più che lontani da noi.

Approfondimento

