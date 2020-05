Bonus bici e monopattini: in cosa consiste, chi ne ha diritto, come ottenerlo e a quanto ammonta

Bonus bici e monopattini: in cosa consiste?

Il decreto Rilancio, presentato mercoledì sera dal Premier Conte e prossimo a entrare in Gazzetta Ufficiale, prevede anche il bonus mobilità. Si tratta di un incentivo, di massimo 500 euro, per l’acquisto di biciclette, monopattini e similari. Le motivazioni sottese a questo aiuto economico sono da ricondurre alla volontà di fare in modo che prenda piede ad un atteggiamento green diffuso. L’incentivo all’utilizzo di biciclette e monopattini per potersi spostare in città, avrebbe, infatti, l’effetto di ridurre l’inquinamento e il traffico. Pertanto, il Ministero dell’Ambiente e quello dei Trasporti, anche alla luce delle risultanze degli studi scientifici recenti, hanno ritenuto bene di lanciare il beneficio per dare una spinta ecologica al Paese.

Non a caso, si è rilevato che l’inquinamento, attraverso il particolato, sia uno dei veicoli di trasmissione del Covid-19. Sulla scorta di quanto rilevato, dunque, il decreto ha stabilito che agli acquirenti dei mezzi spetterà uno sconto del 60% sul prezzo finale. Il tutto, con un massimale di 500 euro. Quindi, se si acquista una bicicletta o un monopattino da 500 euro, il costo reale sarà di 200 euro, perché gli altri 300 euro verranno finanziati. Se, invece, ad esempio, si acquista una bicicletta da 1000 euro, essa costerà effettivamente soltanto 500 euro. La rimanente parte la verserà lo Stato, attraverso l’indicato incentivo.

Bonus bici e monopattini: chi ne ha diritto

Non ne avranno diritto tutti gli italiani indistintamente. Potranno beneficiarne soltanto i residenti maggiorenti nei capoluoghi di Regione e di Provincia, nelle Città metropolitane e comunque nei Comuni con una popolazione superiore a 50000 abitanti.

Come ottenerlo

Il beneficio varrà per tutti gli acquisti effettuati dal 4 maggio 2020, di cui basterà conservare il documento giustificativo di spesa, come la fattura. Poi, non appena la domanda sarà disponibile on line, bisognerà accedere tramite credenziali Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) all’applicazione web. Quest’ultima, è in via di predisposizione da parte del ministero dell’Ambiente. Alternativamente alla procedura di rimborso, gli acquirenti potranno fruire di un buono spesa digitale che potrà essere generato automaticamente sull’applicazione web. Quest’ultima ipotesi è percorribile una volta che l’applicazione sarà operativa.

Ciò accadrà entro massimo 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale. In pratica, gli interessati, dovranno indicare sulla piattaforma il mezzo o il servizio che intendono acquistare e la piattaforma genererà il buono spesa elettronico. Questo dovrà poi essere consegnato ai fornitori autorizzati, per ritirare il bene o godere del servizio individuato. Il bonus 500 euro resterà in vigore fino al 31 dicembre 2020. Le direttive regionali, tuttavia, potrebbero anticipare il beneficio, come si è verificato in Alto Adige, che ha già introdotto il bonus.

A quanto ammonta e cosa si può acquistare

Quindi, si è detto che il bonus bici e monopattini ammonta massimo ad euro 500. Inoltre, il cittadino ha diritto a un sostegno pari al 60% del costo del mezzo. Altra domanda importante che si ci pone è: cosa si può acquistare specificamente? Ebbene, i prodotti finanziati con il bonus sono: biciclette (anche elettriche/a pedalata assistita), monopattini, segway, hoverboard, monowheel. Può essere usato anche per il bikesharing e per servizi di mobilità condivisa ma non di autovetture.