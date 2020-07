Partiamo subito col dire che, se non siete in cura per esaurimento nervoso, ma siete soggetti negli ultimi periodi a:

– Infezioni e raffreddori

– Pessimo umore

– Stanchezza costante

– Debolezza muscolare

– Noia e poca voglia di vivere

la causa potrebbe risiedere nella carenza di serotonina. Questo ormone solitamente è abbinato alla mancanza di serenità, tranquillità e felicità. Una persona sotto stress non produce tanta serotonina quanto una persona normale. Ma come si può vedere, i disagi legati a questo neurotrasmettitore sono molteplici e complessi.

Attenzione anche alle carenze dell’apparato scheletrico

Quando ci manca la serotonina non manca solo il buonumore, ma siamo esposti alle malattie, come la decalcificazione ossea. Il nostro “team benessere” tiene a sottolineare come non bisogna sottovalutare questo problema. La serotonina infatti è fondamentale nel processo di mantenimento del corretto metabolismo osseo. Ma non solo, perché da questo neurotrasmettitore dipendono anche la rigenerazione delle cellule del fegato e del sistema cellulare stesso. Quando infatti il suo livello è basso, le cellule interrompono la produzione della quantità corretta di calcio utile al nostro fabbisogno!

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

La serotonina produce effetti anche sulla digestione

Meno noto, ma altrettanto importante l’apporto che la serotonina fornisce al nostro intestino, che, rischia di creare spasmi di contrazione all’interno delle pareti dello stomaco. Oltre ai dolori, ne conseguono problemi digestivi e lentezza intestinale. Ciò accade perché più del 90% della quantità di serotonina che produciamo, risiede nel nostro intestino. Proprio vero che quando ci manca la serotonina non manca solo il buonumore, ma siamo esposti alle malattie dell’intero sistema.

Altri scompensi da non sottovalutare

Prestiamo quindi sempre attenzione a quanto accade all’interno del nostro corpo e che potrebbe essere legato alla carenza di serotonina. Altre problematiche comuni sono:

– Alterazioni importanti del normale ciclo biologico

– Maggiore voglia di cibi salati, per la mancanza di sodio

– Emicranie e stati ansiosi on forti mal di testa

– Vuoti di memoria

– Stanchezza e spossatezza

La nostra redazione si unisce al consiglio dei medici che raccomandano di seguire una dieta equilibrata, di fare sport e di assumere farmaci solo previo prescrizione medica.