A conclusione di una seduta al rialzo del listino principale, Mondadori registra la peggiore performance tra le prime 100 azioni della Borsa milanese. A favorire questo ribasso potrebbe avere contribuito il downgrade arrivato da Equita Sim.

La view di Equita Sim sul titolo

Equita ha alzato il prezzo obiettivo su Mondadori a 2,80 € per azione, segnando un aumento del 3%, ma ha contemporaneamente ridotto il giudizio sul titolo a “Hold” da “Buy”. Gli analisti attribuiscono questa riduzione alla previsione di una crescita dell’EBITDA nei prossimi anni a un tasso basso a cifra singola, rispetto alla significativa crescita degli anni precedenti grazie alle operazioni di fusione e acquisizione e al trend positivo del mercato Trade. La visibilità sul principale driver del titolo, l’M&A, è considerata bassa, con dimensioni di dossier limitate e la possibilità di un buyback di dimensioni ridotte da parte del management. Nonostante ciò, il titolo è considerato conveniente, con valutazioni di EV/EBITDA, PE, free cash flow yield e dividend yield al di sotto della media del settore. Tuttavia, non sono previsti catalyst di breve termine per il titolo, nonostante una performance positiva negli ultimi 12 mesi rispetto ai suoi concorrenti.

Le raccomandazioni degli analisti

Gli analisti che coprono Mondadori hanno un rating medio molto interessane, Compra adesso. Analoghe indicazioni interessanti arrivano dai target di prezzo. Come si vede dal grafico, infatti, il prezzo obiettivo medio a un anno esprime una sottovalutazione di oltre il 35%. Inoltre, anche nello scenario più pessimistico le azioni risultano essere sottovalutate di circa il 15%.

Mondadori registra la peggiore performance tra le prime 100 azioni della Borsa milanese: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Mondadori (MI:MN) ha chiuso la seduta del 14 febbraio a quota 2,1755 €, in ribasso del 3,33% rispetto alla seduta precedente.

Era da fine 2021 che non si registrava un ribasso così importante sul titolo. Se a questo si aggiunge che la tendenza in corso è ribassista si potrebbe pensare a un quadro drammatico sul titolo Mondadori. Tuttavia, si può notare che il supporto in area 2,17 € ha resistito alla pressione ribassista e questo potrebbe essere un buon segnale di ripartenza.

Decisive, quindi, potrebbero essere le prossime sedute per capire da che parte potrebbero muoversi le quotazioni.

