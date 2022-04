È arrivato quel periodo dell’anno in cui non si sa mai come vestirsi. Le temperature sono ancora troppo altalenanti e non possiamo sfoggiare i nostri abiti svolazzanti. Quindi, vorremmo trovare una soluzione comoda che ci permetta di stare al caldo, ma con stile. Certo, i tailleur molto in voga nell’ultimo periodo sarebbero perfetti anche per una serata con le amiche. Ma non sempre sono adatti per un’uscita molto casual o per andare a fare la spesa.

Vero, possiamo spezzarli e utilizzare solo il pantalone sartoriale o il blazer. Quello dal taglio maschile, in particolare, è perfetto da abbinare anche sopra a delle classiche sneakers. Riesce a snellire la figura e a mascherare i fianchi senza rinunciare all’eleganza. Però cosa indossare sotto che sia davvero comodo e pratico per questa primavera?

È questa la tuta comodissima e di tendenza da mettere in primavera che può essere sia elegante che sportiva

Ecco che è ritornata nelle vetrine e sui giornali di moda questa stupenda tuta davvero versatile. Non stiamo parlando della classica tuta jumpsuit, ma una leggermente più particolare. Un pezzo intero che può essere più o meno attillato a seconda dei modelli. Dalla sua comparsa sulle passerelle rimane tra i capi preferiti da tante donne.

La tuta intera, ma con una variante molto raffinata

La tuta di cui stiamo parlando è la tuta jumpsuit chemisier. Leggendo queste parole è normale trovarsi un po’ spiazzati, ma in realtà sappiamo già di cosa stiamo parlando. È la tuta intera che prevede l’apertura a bottoni sul davanti. Una sorta di unione tra un pantalone sartoriale e una camicia, in genere con taschino. Questo modello è talmente versatile che, in base al taglio e al tessuto, è utilizzabile tutto l’anno. Quelle più gettonate in questo momento sono probabilmente in misto lino, cotone leggero o tessuto sintetico. Ideali per le temperature più calde, ma non ancora alte come quelle estive.

Si può indossare davvero con tutti gli abbinamenti possibili. Perfetta per uscire a fare la spesa, con sotto una ballerina o una sneakers. Più elegante, anche per un aperitivo di classe in centro, abbinata ad una décolleté dalla punta molto fine. Possiamo indossarla abbottonata fino al colletto e impreziosirla con una collana importante. Oppure lasciare un paio di bottoni aperti per un look più sensuale.

In vita una bella cintura sottile o una cintura gioiello, oppure un foulard. Stupenda e davvero comoda, la compreremo di qualsiasi colore e fantasia. Si può trovare a mezze maniche o con le maniche lunghe, da arrotolare per un effetto più sportivo. Insomma, è questa la tuta comodissima e alla moda che non può mancare nel nostro armadio. Abbinandola a diversi modelli di scarpe, avremo un capo super versatile da indossare per ogni occasione. Perché no, possiamo anche indossarla per una cerimonia importante, basterà abbinare alla perfezione gli accessori.

