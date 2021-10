Tutti noi abbiamo un cognome, che può essere composto oppure semplice, molto diffuso oppure raro. I cognomi nascondono una storia davvero interessante. Il cognome nasce nel Medioevo, in Italia inizia a diffondersi tra i ceti nobiliari nel 1200. In seguito, questa usanza inizia a diffondersi nel resto della popolazione, sino a che con il Concilio di Trento del 1564 diventa obbligatorio registrare i neobattezzati con il nome e il cognome.

Da allora sono nati moltissimi cognomi, ognuno con la sua storia e la sua origine misteriosa. Se anche noi ci siamo chiesti cosa significhi il nostro cognome dovremo leggere questo articolo. Infatti, moltissimi ignorano il significato del proprio cognome ma ora c’è un semplicissimo modo per scoprirlo.

Un mondo nascosto

I nostri cognomi hanno origini diverse, ma una cosa è certa: ogni cognome ha un significato. In Italia sono molto diffusi, per esempio, cognomi che inizialmente stavano a indicare una caratteristica fisica, come il colore dei capelli o della pelle o la stazza fisica.

Altri, invece, sono legati a una provenienza geografica, il luogo di origine della famiglia. Basti pensare a “Di Napoli” o “Di Bari”. Ancora molto diffusi sono i cognomi legati al patronimico, ovvero che indicano il nome del padre come “Di Giuseppe”, “De Nicola” e così via. Un’altra famiglia vasta è quella legata alle professioni, basti pensare a “Ferrero”, “Tessitore”, “Vasari”.

Poi c’è la vasta famiglia dei cognomi inventati, che venivano dati ai cosiddetti trovatelli. “Esposito”, “Degli Esposti” e “Proietti” sono cognomi legati alla storia dei bambini abbandonati e poi presi in carico dalle strutture di beneficenza.

Se siamo affascinati da questo mondo misterioso e vogliamo avere ulteriori informazioni relative al nostro cognome, dovremo seguire questi consigli.

Negli ultimi anni sono nati numerosi siti che si occupano di aiutarci a ricostruire la storia della nostra famiglia. My Heritage, Gens, Cognomix e molti altri ci aiutano a capire il significato del cognome, a tracciare la nostra genealogia ed, eventualmente, a scoprire parenti lontani.

Basterà inserire il nostro nome di famiglia e potremo pian piano risalire a storie passate e vedere sia l’origine del cognome che la sua diffusione in Italia e nel Mondo. Magari scopriremo di essere imparentati con qualche famoso d’Oltreoceano, tutto è possibile. Male che vada avremo delineato uno splendido albero genealogico in modo da tramandare la memoria familiare.

