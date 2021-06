Per molte persone fare shopping è terapeutico. Si dice che comprare cose nuove, soprattutto vestiti ed accessori, riduca lo stress ed aumenti l’autostima.

Una volta tornati a casa con pantaloni, magliette o vestiti nuovi, la tentazione di indossarli subito è tanta.

Ma bisogna fare molta attenzione, perché questa non è una buona idea e tra poco ne spiegheremo i motivi.

Infatti, molti se ne infischiano e commettono questo grave errore con i vestiti appena comprati rischiando di rovinarli subito.

Partiamo dai rischi per la salute

Quando si acquistano nuovi capi, la prima intenzione è quella di sfoggiarli con amici e parenti.

Eppure, non tutti sanno che indossare vestiti appena comprati è molto pericoloso.

Infatti, questi potrebbero essere potenzialmente tossici per via delle sostanze utilizzate durante le lavorazioni. Come ad esempio, i conservanti adoperati nella fase di imballaggio e stoccaggio, per evitare la formazione di muffe.

Per non parlare dei coloranti, nonilfenoli e resine di formaldeide che potrebbero provocare dermatiti, irritazioni e reazioni allergiche.

Ma oltre a questo, subentra anche una questione di igiene. Basti pensare a quante volte i vestiti sono stati provati da altre persone, presi e spostati ovunque e così via.

Una volta capito i motivi per i quali non bisogna indossare subito capi nuovi appena acquistati, vediamo come agire.

Un altro errore che spesso si commette è quello di riversarli subito in lavatrice.

In realtà la maniera corretta di trattare magliette e pantaloni nuovi è quella di immergerli in una bacinella con dell’acqua fredda.

Dopo di che, andranno aggiunti 2-3 cucchiai di sale grosso che permetterà ai colori di fissarsi.

Infatti, i vestiti mai lavati, tendono a rilasciare parecchio colore e, se messi in lavatrice, possono danneggiare altri capi.

Quindi dopo un paio di ore di immersione, strizziamoli un po’ e riversiamoli in altra acqua fredda lavandoli a mano con il Sapone di Marsiglia. Fatto ciò, possiamo tenerli in ammollo un altro paio di ore, per poi strizzarli nuovamente.

A questo punto, lasciamo i vestiti ad asciugare in un luogo fresco e non ai raggi diretti del Sole.

Per una maggiore sicurezza, possiamo effettuare un altro lavaggio a 30 gradi in lavatrice prima di indossarli.

Ricordiamoci però di controllare sempre le etichette.