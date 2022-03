Lo smartphone è il nostro fedele compagno, che ci permette di fare tante cose, come comunicare con gli altri semplicemente chiamando, o scrivere messaggi e inviare video e foto. Quante volte lo utilizziamo per sentirci anche meno soli, o portare la nostra idea sui social.

Questi formidabili concentrati di tecnologia ci aiutano anche nella spesa. Chi li conosce bene, sa che è possibile pagare con il cellulare tramite alcune app.

Dunque, sono utili ma allo stesso tempo potrebbero crearci dei problemi. Alcuni di questi potrebbero dipendere dal fatto che molti sbagliano a ricaricare il cellulare, come vedremo dopo. Inoltre, ci sono anche i pirati informatici, detti hacker, che potrebbero impossessarsi dei dati contenuti nel cellulare.

E questo non per sapere ciò che diciamo o pensiamo, ma per recuperare i nostri dati. Chi siamo, il nostro indirizzo e i dati bancari. Per questo motivo le case produttrici aggiungono dei particolari al telefono, per aiutarci così a scoprire se qualcuno ci sta spiando.

Molti sbagliano a ricaricare il cellulare e senza volerlo potrebbero causare incidenti domestici e rovinare lo smartphone

Tra le disavventure, che può capitare a un cellulare, c’è quella di cadere in acqua. Se si tratta di acqua marina, ci sarà poco da fare, poiché il sale rovina i componenti elettronici. Se si tratta di acqua potabile, la cosa migliore è di portarlo a un centro assistenza. A volte siamo tentati di esporlo al sole per farlo asciugare. Sarebbe un errore, che potrebbe surriscaldare e provocare problemi con la batteria. Un altro errore da evitare è di cercare di accenderlo. La presenza di piccole quantità d’acqua all’interno potrebbero rovinare lo smartphone.

Attenti a come ricaricare

Un altro errore comune, che potrebbe causare incidenti domestici oltre a rovinare il cellulare, è di caricarlo nel modo sbagliato. Molti cellulari moderni sono dotati della cosiddetta ricarica rapida. Una volta inserito il caricabatterie nella presa di corrente, si comincia a inviare al cellulare una maggiore potenza. Il cellulare si carica in poco tempo, ma si surriscalda facilmente. Ma c’è anche una complicazione che si aggiunge.

La maggior parte dei cellulari ha la sua cover di plastica o siliconata. Ottima protezione per cadute accidentali, che potrebbero rompere il vetro. Tuttavia, quando si ricarica lo smartphone, queste andrebbero tolte. La protezione di plastica non solo non permette la dispersione del calore, ma lo fa aumentare. Il rischio, perciò, che si verifichi qualche danno è molto concreto. I cellulari sono progettati per non superare una certa temperatura, oltre la quale potrebbero guastarsi.

Tutto ciò diventa ancor più possibile se si sta caricando con un caricabatteria non originale. Il rischio di un corto circuito non sarebbe da escludere.

La soluzione migliore è di togliere la cover al cellulare, mentre si ricarica, e utilizzare un caricabatteria originale. In questo modo, difficilmente potrà creare dei problemi.