È incredibile come molti guadagnano denaro ogni volta che pagano degli acquisti

La paura più grande quando si usa denaro è sempre quella di restarne senza. Ebbene, questo sistema permette di superare il problema e garantire un ritorno di denaro ogni qualvolta si acquista e si paga qualcosa. Un’iniziativa che sta avendo un grande successo, per cui ne parliamo su ProiezionidiBorsa. È incredibile allora come molti guadagnano denaro ogni volta che pagano degli acquisti.

Cambia il modo di pagare

Se in passato si nascondevano i soldi nel materasso, per tenerli lontani da occhi indiscreti, oggi ci pensano le banche a fare da materasso. Gli sportelli bancari, anche quelli automatici per il prelievo di contante, sono un po’ dappertutto. Non c’è più bisogno di avere in casa una grande quantità di denaro per andare a fare la spesa o effettuare degli acquisti. Inoltre in aiuto ci sono anche le carte di credito che facilitano i pagamenti in tutti i negozi, ristoranti e altri servizi dedicati.

Il modo di pagare si perfeziona

Intanto, il modo di pagare si rinnova e a breve anche le varie carte di credito potrebbero aver fatto il loro tempo. Si sta facendo sempre più diffusa la possibilità di pagare usando delle applicazioni speciali direttamente dal telefonino.

Non più, dunque, la necessità di conservare una carta con la paura di perderla o che venga rubata, ma la semplicità di un semplice tocco sullo smartphone per compiere un pagamento.

Diverse applicazioni per pagare e per ricevere

Un’applicazione non permette solo di pagare, ma anche di inviare denaro a qualcuno, oppure di riceverlo. Questo sistema di pagamento è molto versatile. Basta possedere una di queste applicazioni, come l’italiana Satispay oppure Apple Pay, PayPal, Google Pay e ancora altre. Ogni applicazione ha delle caratteristiche particolari. Ma tutte permettono di pagare senza contanti e senza carte di sorta.

Basta semplicemente avvicinare il cellulare di chi acquista al POS di chi vende e il pagamento è fatto. L’acquirente paga la merce e il venditore riceve l’importo, senza la paura che le informazioni legate ai conti bancari e ai codici segreti possano essere clonate. Una transazione molto pulita e veloce, soprattutto ora con la tecnologia in 5G.

È incredibile come molti guadagnano denaro ogni volta che pagano degli acquisti

Alcune applicazioni non chiedono tariffe per le operazioni effettuate. Chi compra paga solo il prezzo della merce. Questo non avviene con le carte di credito, dove il costo è addebitato a fine mese sul conto, ma con un interesse del 3 o 4%.

Ma in più con le app c’è addirittura la possibilità di avere dei soldi indietro sulla spesa fatta, un piccolo cashback, come proprio avviene con l’app SatisPay. Questa app in pratica ha preso un accordo con i negozianti che la usano, per restituire una piccola commissione sull’acquisto dei prodotti. È un modo per ringraziare dell’acquisto fatto e per ripagare la fiducia accordata al negozio.

In questo modo si accumulano dei piccoli fondi che potranno utilizzarsi per altre spese. È allora veramente incredibile come molti guadagnano denaro ogni volta che pagano degli acquisti.