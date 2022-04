Le piante possono trasformarsi in un perfetto pezzo di arredamento. Un angolo luminoso, un bagno molto umido o un locale con una piccola finestra poco importa. Ci sarà una pianta adatta per ognuno di questi luoghi, sarà sufficiente saperla scegliere con attenzione,

Tra le piante più adatte ad essere coltivate in casa ci sono alcune varietà di azalee ma anche moltissime altre.

Oggi si andrà a scoprire una pianta meno diffusa rispetto alle altre ma ugualmente meravigliosa, la pianta del caffè.

Chi ha visitato luoghi lontani come, ad esempio, l’Indonesia si sarà imbattuto certamente in una visita alle piantagioni di caffè.

Queste piante dai frutti tondi e rossi sono, infatti, molto diffuse in zone dal clima caldo e umido. Tuttavia, come molte delle altre piante tropicali, anche in questo caso sarà possibile coltivarle in casa.

Pochi sanno che questa stupenda pianta da interno dalle foglie verdi, alta e robusta è perfetta per abbellire il salotto

La pianta del caffè può raggiungere anche i due metri di altezza ed è caratterizzata da foglie lucide di un colore verde scuro.

In casa deve essere sistemata in un luogo luminoso ma lontano dalla luce diretta del sole. Quindi da tenere tassativamente lontana dalle finestre esposte a Sud. Questo per evitare che le foglie comincino a bruciarsi e a rovinarsi irrimediabilmente.

La Coffea, poi, teme le temperature al di sotto dei 13 gradi e si sviluppa meglio se tenuta tra i 15 e i 25 gradi.

Per questo motivo durante il periodo invernale andrà sistemata in una stanza riscaldata della casa ma lontano dai termosifoni.

In primavera, però, potrà essere spostata all’esterno in un luogo ombreggiato, perfetto ai piedi di un albero ad alto fusto.

Dal momento che cresce velocemente si consiglia di travasarla tutti gli anni utilizzando sempre un vaso in plastica.

Sul fondo sistemare dell’argilla espansa o dei cocci e utilizzare terriccio universale unito a quello per piante acidofile.

La pianta del caffè richiede un po’ di attenzione nell’irrigazione dal momento che il substrato non dovrà mai seccare.

Perciò bisognerà procedere un paio di volte alla settimana con le annaffiature. In ogni caso meglio non esagerare per evitare marciumi radicali.

Ricordiamoci sempre che si tratta di una pianta tropicale che ama i climi umidi, la nebulizzazione è sempre gradita.

Malattie

La Coffea, come molte altre piante potrebbe subire dai danni se attaccata da alcuni insetti come ragnetto rosso o afidi.

Tuttavia, mantenendo nebulizzate le foglie il problema non dovrebbe presentarsi. Per il resto è una pianta molto robusta che non teme malattie.

Se le foglie si afflosciano o si macchiano di marrone ci starà dicendo che manca l’acqua. Inoltre, attenzione anche alle correnti di aria e agli sbalzi di temperatura.

