Chi ha un balcone o un giardino non può fare a meno di abbellirlo con piante e fiori di diverse tonalità e forme, è una tentazione irresistibile.

Inoltre, questa è la stagione più bella e calda, in cui vediamo sbocciare la vegetazione attentamente coltivata e i risultati del duro lavoro ci inorgogliscono.

Molti non lo sanno ma questa è la pianta dell’estate che ci regalerà fioriture da far invidia ai vicini, non ne potremo fare più a meno.

Sunpatiens

Come suggerisce il nome, questa pianta ama il sole, è adatta a chi cerca fiori dalla fioritura continua e resistenti ad elevate temperature.

La loro coltivazione è molto semplice, infatti richiedono poca manutenzione; è preferibile metterle a dimora su un terreno ben drenante e ricco di materiale organico.

Bisogna sottolineare che è anche capace di importanti fioriture in ambienti più ombreggiati, anche se se parzialmente ridotta, donando colore anche negli angoli più nascosti.

Le Sunpatiens oltre a resistere al caldo torrido, si adattano alle piogge forti e ai venti intensi, regalando ricche fioriture da marzo fino a novembre.

Bisogna come sempre darle le giuste cure: è importante non lasciarla mai senza acqua per periodi prolungati, perché altrimenti potrebbe patirne.

Questa pianta è adatta a riempire fioriere e per creare aiuole nel giardino, grazie al suo apparato radicale rigoglioso e alla dimensione media dei fiori.

Non ha molte pretese, infatti richiede poco nutrimento, anzi una concimazione eccessiva potrebbe causare una diminuzione della fioritura.

Pericoli per la pianta

Le Sunpatiens possono essere soggette agli attacchi di afidi o delle mosche bianche, quindi bisogna fare attenzione.

Inoltre, il trapianto fitto della stessa e la sua coltivazione in luoghi poco aerati, possono provocare il proliferare di funghi che possono rovinarne il fogliame.

Come dicevamo, molti non lo sanno ma questa è la pianta dell’estate che ci regalerà fioriture da far invidia ai vicini, cosa stiamo aspettando?