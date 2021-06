Scegliere la scarpa giusta è importantissimo ancor di più nella stagione estiva, quando il caldo la farà da padrone.

Deve essere leggera per non affaticare il piede. Costruita con materiali traspiranti per evitare sudorazione e dunque l’insorgere di cattivi odori.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Chi cerca una scarpa comoda e fatta di materiali di prima la scelta, potrebbe optare le Birkenstock.

Questi sandali venduti in diversi modelli sono il massimo del comfort. Con il plantare anatomico e la zeppa piatta o lievemente rialzata, risultano molto utili per alleviare i fastidi alle gambe causati dal caldo eccessivo.

Ma ecco l’inconveniente!

L’uso prolungato di questo tipo di scarpa quando fa molto caldo ed i piedi sudano causa uno spiacevole inconveniente. Provoca infatti la comparsa di un odore marcato e certamente sgradevole sul plantare in pelle scamosciata tipico dei sandali Birkenstock.

D’altronde è visibile che se indossiamo questi sandali, quando i piedi sudano, sul plantare rimane l’orma degli stessi.

Ma è un vero peccato lasciarsi condizionare da tutto ciò visto che questi sandali sono di una comodità unica!

Infatti queste scarpe spesso messe da parte perché puzzano sono invece le migliori per camminare molto e per stare in piedi a lungo.

Vediamo allora come ovviare a questo sgradevole inconveniente

L’errore che va assolutamente evitato è di lavare la soletta con acqua saponata. L’acqua infatti la danneggia, la indurisce e ne provoca lo scollamento.

E allora come fare?

Si potrebbe preventivamente applicare un deodorante ai piedi così da evitare esalazioni sgradevoli dovute alla sudorazione tipica del periodo estivo. E che quindi la puzza si impregni poi nella soletta.

Potrebbe tornarci utile una lozione fatta in casa!

Vediamo come prepararla!

Basta che questa sia costituita da 2 parti di acqua e 1 di aceto di mele. Quest’ultimo infatti neutralizza gli odori e igienizza. Non resterà quindi che vaporizzarla sui nostri piedi!

Sulla soletta invece, potremmo applicare un deodorante spray per scarpe, facilmente reperibile in commercio. Facendo però attenzione a non bagnare la soletta.

Potremmo così goderci le nostre Birkenstock! Abbiamo visto infatti che queste scarpe spesso messe da parte puzzano sono invece le migliori per camminare molto e per stare in piedi a lungo.

Approfondimento

Ecco la calzatura ideale per l’estate 2021 versatile e perfetta da sfoggiare sia per la città che per la spiaggia