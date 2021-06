Insieme ai teli mare, le infradito sono uno degli accessori che utilizziamo di più in estate. Comodissime, leggere e colorate, queste calzature sono tornate di moda qualche anno fa e non se ne sono più andate. Il problema delle infradito, però, è che appena comprate o dopo tanto tempo che le indossiamo si sporcano o iniziano a puzzare. Ma non ci dobbiamo preoccupare. Bastano soltanto questi tre prodotti che abbiamo in casa per pulire le infradito e rimuovere i cattivi odori di gomma e sudore.

Diciamo addio alle macchie

Spesso le infradito in gomma presentano macchie di sudore e perdono il loro colore quando stanno a contatto con la sabbia e la salsedine. Per questo motivo dovremmo sempre pulirle a intervalli regolari e indossarle soltanto dopo aver lavato i piedi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Ma se le macchie si formano comunque possiamo utilizzare due prodotti comuni per pulirle. Il sapone di Marsiglia e il bicarbonato. Facciamo sciogliere qualche scaglia di sapone o due cucchiaini di bicarbonato in acqua non troppo calda. Dopo qualche minuto, spazzoliamo le ciabatte molto delicatamente fino a rimuovere le macchie. Mettiamo ad asciugare lontano dal sole e salveremo anche il colore

Bastano soltanto questi tre prodotti che abbiamo in casa per pulire le infradito e rimuovere i cattivi odori di gomma e sudore: bicarbonato, maizena e borotalco

Per rimuovere i cattivi odori di gomma e sudore possiamo usare ancora il bicarbonato. Prendiamo i nostri due cucchiaini e mettiamoli in un sacchetto di plastica trasparente. Inseriamo dentro le infradito e mescoliamo energicamente. Chiudiamo e lasciamo agire per 10-12 ore. Le nostre ciabatte saranno come nuove.

Se non abbiamo il bicarbonato a portata di mano possiamo usare la maizena e il borotalco. La maizena (o amido di mais) è in grado di assorbire gli odori. Il borotalco ha la stessa capacità e renderà le calzature profumate e morbide da indossare. Utilizziamo lo stesso procedimento del sacchetto di plastica e il gioco è fatto. Infine, se temiamo funghi e batteri possiamo passare dell’olio di lavanda sulle infradito una volta asciugate.