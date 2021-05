Anche se le temperature sono prossime all’innalzamento repentino, non potremo rinunciare ad un tocco di luce sulle labbra. Che vanno truccate sempre. Anche se inizieremo a soffrire la calura che può avere ripercussioni sul nostro trucco viso.

Innanzitutto, prima di decidere la consistenza del prodotto, dobbiamo azzeccare il colore. In base alla nostra carnagione. Per capire come procedere, Noi di ProiezionidiBorsa riportiamo tre consigli straordinari per scegliere il rossetto perfetto per il nostro volto d’estate donando luce e risalto al viso per un aspetto sempre giovane e fresco.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Che carnagione abbiamo

Il primo passo da compiere è quello di capire il colore reale della nostra carnagione. Per capirlo dobbiamo osservare l’incarnato alla luce del sole soffermandoci sulla parte della mandibola.

La pelle chiara è quella tendenzialmente pallida, che si abbronza con fatica e tende alla formazione di macchie e lentiggini. La pelle media, invece, non presenta una particolare sensibilità. Riesce in un’abbronzatura dorata e duratura. La pelle scura, infine, è quella che mantiene un colorito uniforme e scuro anche in inverno.

Il tipo di rossetto

Individuato il tipo di carnagione, riportiamo i tre consigli straordinari per scegliere il rossetto perfetto per il nostro volto d’estate donando luce e risalto al viso per un aspetto sempre giovane e fresco.

Se la pelle è chiara, il nostro primo consiglio è di optare per rossetti sulla tonalità chiara o nude (neutro). A limite, visto l’arrivo dell’estate, possiamo osare con il corallo e il rosa pesca.

Se la nostra pelle è media, consigliamo una declinazione un pochino più forte della palette dei rosa. Malva e mirtillo.

Per la carnagione scura, invece, vanno, manco a dirlo, i colori scuri. Bordeaux, vinaccia. Prugna e marrone.

Perché è importante il rossetto giusto

La scelta del trucco labbra deve essere in linea con l’incarnato per evitare effetti avversi. Ad esempio, un colore scuro su un viso chiaro non farebbe altro che esaltare il colorito bianco della pelle, che apparirà pallido e malsano. Così come un rossetto nude su una pelle scura, risulterà invisibile. E non darà tono al viso.

I criteri suggeriti consentono di realizzare una certa armonia di luce sul nostro viso per un’estate tutta da vivere.