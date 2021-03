L’attività autonoma del televisore non è un fenomeno paranormale, ovviamente. Spesso però capita di notare la TV accesa anche quando il telecomando è ben lontano dalla propria vista. Oppure, qualcosa riesce ad accenderla, per poi immediatamente spegnerla. Insomma, in molti non conoscono l’incredibile motivo per cui una TV si accende e spegne da sola e la redazione di ProiezionidiBorsa intende fare chiarezza. Essa fornirà inoltre alcune possibili soluzioni.

Problemi d’impostazione

Il primo più frequente motivo per cui questo strano fenomeno accade riguarda le impostazioni. È possibile che qualcuno abbia accidentalmente modificato alcune impostazioni di fabbrica, determinando un’attività autonoma del televisore.

In questo caso la soluzione è semplicissima: bisognerà ripristinare le impostazioni iniziali tramite il menu configurazione del televisore. Questo cambia da modello a modello, ma in genere basterà entrare nelle impostazioni e cercare la voce “ripristina dati di fabbrica del televisore” o simili.

Un reset del televisore

In caso questo primo metodo non avesse funzionato, la Redazione prosegue con la seconda soluzione. Consigliamo di privare il televisore dell’alimentazione per circa mezz’ora. Trascorso questo tempo, consigliamo di riaccendere il televisore e verificare la risoluzione dell’attività autonoma della TV.

Poiché però questa potrebbe scomparire in un primo momento, per poi ritornare a distanza di tempo, ecco un’altra soluzione da verificare.

La soluzione nelle mani

In molti non conoscono l’incredibile motivo per cui una TV si accende e spegne da sola, anche se questa è nelle proprie mani. Si tratta del telecomando! Molto spesso, un falso contatto è in grado di accendere la TV e rispegnerla autonomamente.

Per verificarlo basterà privare il telecomando dalle batterie. Se il problema smette di sussistere, sarà il caso di sostituire le batterie o lo stesso telecomando. Ma, per i più esigenti, ecco qualche altra possibile causa.

Aggiornamenti o doppio televisore

Altre volte ancora, un televisore che autonomamente decide quando entrare in funzione è il risultato di aggiornamenti automatici. È possibile disattivarli dalle impostazioni, nella voce “Aggiornamento Software”.

In altri casi, invece, è proprio un aggiornamento del software rimandato a causare il problema; per cui, consigliamo di eseguirlo manualmente.

Oppure ancora, il problema è semplicemente il frutto della presenza in casa di due televisori della stessa marca. L’accensione tramite telecomando di uno, potrebbe azionare anche l’altro, per un conflitto di segnali.

