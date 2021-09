Nel fine settimana, per milioni di italiani, si rinnova il rito della scommessa e della sfida alla sorte. Tra i vari giochi, quello del Lotto è tra i più popolari, conosciuti e giocati.

Si individuano 1, 2, 3, X numeri, con cui tentare la fortuna e provare a vincere qualche euro. Tuttavia, molti non conoscono le reali probabilità di fare ambo o terno e vincere al Lotto.

Affrontiamo la questione, dunque, facendo anzitutto una precisazione. La nostra sarà un’esposizione basata esclusivamente sulla statistica, sul calcolo combinatorio. Sarà un esercizio di numeri e di cifre, quindi, senza l’ombra di alcuna previsione. Detta diversamente, per noi tutti i numeri, tutte le ruote e tutte le sorti, pari sono.

Uno sguardo alle possibili combinazioni nel gioco del Lotto

Prima di vedere le probabilità di vincita, vediamo alcune delle tante e possibili combinazioni semplici nel gioco del Lotto. In pratica, il calcolo combinatorio ci dice quante combinazioni esistono giocando una serie di n numeri.

Ad esempio: quante coppie di numeri si possono formare giocando 3 o 5 o 7 numeri? Oppure quanti gruppi di 3 numeri si possono formare giocando 4 o 5 o 6 numeri?

Per semplicità di calcolo, consideriamo di mettere in gioco fino a 5 numeri per tentare ambo, terna, quaterna e cinquina.

Con 2 numeri giocati, abbiamo solo 1 combinazione di fare ambo. Con 3 numeri, invece, abbiamo 3 combinazioni possibili per fare ambo e 1 sola per il terno. Passando a 4 numeri giocati, avremo 6 combinazioni possibili di centrare l’ambo, 4 per il terno e 1 per la quaterna.

Con 5 numeri, le combinazioni possibili di fare ambo, terna, quaterna e cinquina sono pari, rispettivamente, a: 10, 10, 5 e 1.

Da cosa dipende il premio finale?

Per accedere al gioco e tentare la sorte, occorre anzitutto fare la propria puntata. Ossia scegliere il o i numeri da pronosticare (fino a un massimo di 10), poi scegliere la ruota ed infine la combinazione possibile prescelta.

A quest’ultimo riguardo, le sorti che si possono pronosticare sono: estratto, estratto determinato, ambo, ambetto, terno, quaterna, cinquina.

Infine, a seconda della combinazione di gioco prescelta, la posta è moltiplicata per determinati coefficienti (che si riferiscono ad una giocata su singola ruota).

Molti non conoscono le reali probabilità di fare ambo o terno e vincere al Lotto

Infine, vediamo quali sono le probabilità di vincita, così come indicate dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli. I valori che seguono fanno riferimento a giocate su singole ruota e con il quantitativo minimo di numeri per singola sorte.

Detto ciò, la probabilità di vincere l’estratto (con un solo numero giocato) è 1 su 18, mentre è di 1 su 90 quella di fare l’estratto determinato.

La probabilità di fare ambo (con 2 numeri giocati) è di 1 su 400,5, mentre quella del terno (con 3 numeri giocati) è di 1 su 11.748.

