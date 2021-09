Ciò che caratterizza la moda uomo 2021/2022 è sicuramente l’ottimismo e la creatività anche se dalle passerelle intuiamo una costante per la moda uomo. Sarà infatti all’insegna del ritorno di grandi classici ma in versione moderna. Cioè più comoda, anche casual e in grado di presentarsi come nuova per un’eleganza differente.

I capi di ritorno per la moda uomo 2021 2022 per un fascino senza età

Gli indumenti che vedremo tra le proposte dei noti brand e poi saranno proposte da franchising sono: le maglie a costine molto larghe, il giubbino di jeans e il cardigan in vari colori soprattutto chiari. Inoltre, nei contesti più urban si piazza anche la felpa. Non mancheranno certo i pantaloni di jeans, sempre presenti sulle passerelle e in colori scuri per i contesti più formali.

Maglieria per uomo

Come per le donne per l’imminente stagione autunno inverno, la maglieria uomo calca la scena e il maglione torna protagonista. Ci colpisce la maglia a costine molto larga ma il prossimo sarà anche l’anno del cardigan in tutte le salse. Da indossare nel tempo libero e persino in ufficio grazie alle numerose possibilità. Si tratta di uno dei capi di ritorno per la moda uomo 2021 2022 per un fascino senza età. Infatti, la qualità e la combinazione con lavorazioni di sartoria artigianale e dettagli preziosi, possono fare del cardigan un capo di indubbio valore ed eleganza.

Intramontabile cashmere

Tra gli altri citiamo il più fine, secondo il nostro gusto, che è quello in cashmere extra fine proposto da Prada con scollo tondo e giromanica sagomato. Un design essenziale per un uomo elegante che non appesantisce ulteriormente il carico degli anni. Uno stile versatile adatto sia a contesti professionali che ad eventi semi-formali, eventualmente utile anche con camicia bianca.

Il giubbino di jeans

Regge dalla scorsa primavera, il giubbino di jeans che continua a vestire l’uomo più giovane fino ai 40-45 anni. Non solo il classico modello anni ’70-’80 ma anche nuove versioni, con strappi, applicazioni e ricami. Ottimi da abbinare su maglioncini molto sottili magari ancora in cotone fino al prossimo ottobre o con camice a righe. Pantaloni scuri e sneakers. Decisamente casual e urban, regge non tanto sulle passerelle ma nello streetwear (moda di strada) cioè nell’uso concreto dei cittadini che di fatto decidono la moda. Slim per Kalvin Klein, decisamente oversize per Tommy Hilfiger e stretch per Dolce e Gabbana.