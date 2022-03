Capita spesso di non riuscire ad addormentarsi o di svegliarsi più volte durante la notte. Questi disturbi possono influire negativamente sulla qualità del sonno e, di conseguenza, anche sulla nostra vita. Non ci sono linee guida che stabiliscono quante ore di sonno siano necessarie per ogni persona. Ma la media dovrebbe essere, per gli adulti, tra le 7 e le 9 ore a notte. Le cause del disturbo potrebbero essere davvero molteplici. Pensiamo allo stress e allo stile di vita sregolato. Ma anche alcuni farmaci potrebbero accentuare il problema. Ad esempio, se la sera siamo agitati e ansiosi, questa tisana rilassante potrebbe fare proprio al caso nostro. Ma in pochi sanno che anche questi vegetali aiuterebbero ad alleviare i disturbi del sonno.

Molti lo ignorano ma ecco cosa dovremmo eliminare dalla camera da letto per dormire sonni beati e tranquilli

La camera da letto è il luogo della casa adibito al riposo notturno. Uno spazio tranquillo, dove rilassarsi e dormire beatamente. Ma questo ambiente è spesso di piccole dimensioni, colmo di vestiti o di libri. Sfruttiamo ogni angolo libero per poggiare qualcosa. Ma una camera da letto disordinata potrebbe avere delle conseguenze negative sulla qualità del riposo. Dormire in uno spazio caotico accentuerebbe gli stati di ansia. I vestiti lasciati in giro per la stanza potrebbero creare una confusione visiva che non aiuta a rilassarsi. Ecco, quindi, che sarebbe necessario eliminare tutto quello che non serve ed è superfluo. Facciamo anche un piccolo sforzo e cerchiamo di riordinare la camera prima di andare a letto.

Inoltre, usare la tecnologia prima di dormire non sarebbe una scelta saggia. Infatti, cellulari e tablet, ma anche la televisione, stimolano eccessivamente il cervello ed impedirebbero il buon sonno. Non utilizziamo questi dispositivi prima di andare a letto, anzi allontaniamoli da noi.

Qualche consiglio in più

Non solo vestiti accumulati ma anche una scrivania piena di libri e fogli sparsi potrebbe farci sentire più stressati. Inoltre, i colori troppo accesi in camera stimolano il nostro cervello e potrebbero peggiorare l’insonnia. Molti lo ignorano ma ecco cosa dovremmo eliminare per dormire meglio durate la notte. Sarebbe anche necessario evitare la caffeina e non praticare dell’attività fisica poche ore prima di andare a dormire. La sera non prepariamo dei piatti troppo pesanti e cerchiamo di andare a letto sempre alla stessa ora. Inoltre, per rilassarci potremmo ascoltare della musica, fare un bagno caldo o bere una tisana rilassante.

